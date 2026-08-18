Aulas móviles para enfrentar déficit de cupos en Higüey no estarán listas para el inicio de clases

Las aulas móviles contempladas como una de las alternativas para enfrentar el déficit de cupos escolares en Higüey no estarán disponibles para el inicio del año lectivo, previsto para el próximo 24 de agosto, debido a los trabajos de adecuación que requieren los terrenos donde serán instaladas.

Iván Castro, director regional Yuma de Infraestructura Escolar, explicó que los cuatro proyectos que se ejecutan para ampliar la capacidad educativa tienen como meta ser entregados entre finales de septiembre y mediados de octubre, por lo que no estarán listos para recibir estudiantes desde el primer día de clases.

"Los cuatro proyectos están para ser entregados a final de septiembre, mediados de octubre. Esa es la meta", explicó Castro, al señalar que los procesos constructivos deben cumplirse antes de instalar las aulas.

El funcionario indicó que, aunque estas aulas no requieren una estructura convencional como la de un centro educativo tradicional, los terrenos sí deben ser preparados para garantizar su instalación.

Explicó que algunos solares necesitan trabajos de corte y nivelación y, debido a sus características, incluso requieren la construcción de muros para corregir los desniveles del terreno.

Trabajos avanzan en Villa Cerro y Sajul

Castro señaló que en Sajul se trabaja en la preparación del terreno, mientras que en Villa Cerro también se desarrollan labores de adecuación para instalar este tipo de aulas.

En Sajul se contempla la instalación de dos espacios educativos, uno destinado al nivel básico y otro al nivel secundario. El funcionario explicó que ya se realizan trabajos de corte y nivelación y que en los terrenos también se han depositado materiales para la ejecución de los proyectos.

"Puedes ir a visitarlo y vas a ver que hay materiales ya depositados ahí, porque la idea es construirlos", indicó.

El director regional de Infraestructura Escolar explicó que el modelo de aulas móviles surgió como una alternativa de corto plazo para responder al déficit de cupos. Recordó que el año pasado se desarrolló un plan piloto en el Liceo Juana Saltitopa, en terrenos de la zona franca, experiencia que posteriormente permitió replicar este tipo de solución a nivel nacional.

Para Higüey inicialmente se contemplaron cinco proyectos, pero uno de ellos, previsto para la zona sur, no pudo avanzar debido a la dificultad para conseguir un terreno adecuado.

Castro explicó que la falta de solares constituye uno de los principales obstáculos para desarrollar nuevos centros educativos en la provincia, especialmente en Higüey y Verón.

Antes de adjudicar la construcción de un centro a un contratista, explicó, debe existir un terreno disponible. Afirmó que actualmente hay contratistas que cuentan con procesos avanzados, pero que todavía no disponen de solares donde ejecutar los proyectos.

Una solución temporal

Miguel Ángel Rodríguez Cedeño, federado regional de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), consideró que las aulas móviles permitirán atender parte de la demanda, pero advirtió que no representan una solución definitiva al déficit de infraestructura que enfrenta Higüey.

El representante de los padres señaló que, mientras se implementan estas alternativas de corto plazo, las autoridades deben comenzar a planificar la construcción de centros educativos permanentes que respondan al crecimiento de la población.

A su juicio, la matrícula continuará aumentando y las soluciones provisionales podrían resultar insuficientes si no se desarrollan nuevas infraestructuras con capacidad para atender a miles de estudiantes.

Nuevos centros en proceso

Castro informó además que Infraestructura Escolar trabaja en otros proyectos que permitirán ampliar la capacidad del sistema educativo hacia finales de este año y principios del próximo. Explicó que, como parte de esa planificación, se prevé avanzar con centros educativos en Boca de Yuma, Batey Magdalena, Boca de Chavón y La Zanja de Nisibón, además de otros proyectos cuya entrega está prevista posteriormente. Mientras avanzan estos proyectos, las autoridades educativas deberán recurrir a otras alternativas para ubicar a los estudiantes que no consigan cupo al inicio del año escolar.