Educa pide reglas claras para activar el banco de tiempo que recuperará clases perdidas

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado. ( FOTO CEDIDA POR EDUCA. )

Acción Empresarial por la Educación (Educa) valoró la creación de un "banco de tiempo" de dos semanas para recuperar días de docencia perdidos, pero advirtió que el mecanismo necesita reglas claras que determinen cuándo y cómo deberá utilizarse, para evitar que la reposición de clases quede sujeta a decisiones improvisadas al final del año escolar.

La posición surge a menos de una semana del inicio del período lectivo 2026-2027, pautado para el próximo lunes 24 de agosto, cuando más de dos millones de estudiantes deberán regresar a las aulas en todo el país, según el Ministerio de Educación.

El denominado banco de tiempo fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) en junio como parte del nuevo calendario escolar y consiste en reservar el equivalente a dos semanas calendario para reponer jornadas docentes que se pierdan por situaciones imprevistas y que no hayan podido recuperarse previamente.

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, consideró positiva la decisión, aunque planteó que su efectividad dependerá de que existan criterios previamente definidos para ponerlo en funcionamiento.

"Sería pertinente contar con reglas claras para activar la recuperación, de manera que no dependa de decisiones improvisadas al final del año escolar", sostuvo.

La observación coincide con una de las tareas pendientes señaladas por el propio CNE al aprobar el calendario. El organismo pidió al Ministerio de Educación revisar la normativa que regula la recuperación de clases, vigente desde 2009, para adecuarla a las necesidades actuales del sistema educativo.

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¿Se recuperó realmente la clase?

Educa entiende que la aplicación del banco de tiempo también debe ser verificable por las familias.

Sosa Machado sostuvo que padres y tutores deberían disponer de información que permita determinar no solo cuántas horas de clases se perdieron y posteriormente fueron repuestas, sino también si esa recuperación se produjo con contenido y calidad pedagógica.

Para la organización, extender formalmente el calendario no garantiza por sí solo que los estudiantes recuperen los aprendizajes afectados.

"Los días de clase que se pierden no se recuperan en términos meramente administrativos; son oportunidades de aprendizaje que desaparecen", afirmó la directora ejecutiva.

Educa insistió en que el escenario deseable sigue siendo el cumplimiento íntegro del calendario y del horario escolar, por lo que las dos semanas adicionales deben considerarse una medida de contingencia y no un margen disponible para justificar interrupciones de la docencia.

Más de 90,000 docentes en capacitación

La organización también valoró la jornada de formación desarrollada por el Ministerio de Educación antes de la apertura de las aulas.

El Minerd informó este martes que más de 90,000 docentes han participado durante el verano en procesos de capacitación y actualización. La institución aseguró además que tiene cubierta el 100 % de la necesidad de maestros para comenzar el año escolar.

La jornada nacional ha contado con 11,098 docentes formadores, preparados previamente para conducir el proceso de capacitación, según datos oficiales.

Educa sostuvo que el comienzo del período escolar debe significar algo más que la apertura física de los planteles y llamó a autoridades, profesores, familias y estudiantes a asumir el cumplimiento del tiempo de enseñanza como parte central del proceso educativo.

La entidad exhortó además a los padres y tutores a procurar que los estudiantes estén presentes desde el primer día de clases.

"Que cada niño, niña y adolescente esté en su aula desde el primer día, porque cada jornada cuenta para su aprendizaje", concluyó Sosa Machado.