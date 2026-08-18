El Minerd asegura cobertura total de docentes mientras trabaja para ubicar a unos 6,000 estudiantes

Una maestra impartiendo docencia en un aula de una escuela pública. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL MINERD )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) aseguró que cuenta con el 100 % de los docentes necesarios para iniciar el año escolar 2026-2027, mientras mantiene abierto un proceso para ubicar a alrededor de 6,000 estudiantes que todavía requieren un espacio escolar a nivel nacional.

La información sobre la disponibilidad de maestros fue ofrecida por el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Oleo, durante una entrevista en un programa de televisión, en la que explicó que el sistema educativo dispone del personal requerido para garantizar el inicio de las clases, pautado para el próximo 24 de agosto.

De Oleo precisó que el Minerd renovó los contratos de aproximadamente 10,000 docentes que habían sido incorporados el año pasado, lo que permitió mantener cubierta la demanda de maestros de cara al nuevo período lectivo.

Explicó que durante el año pueden surgir necesidades puntuales por jubilaciones, enfermedades u otras situaciones que provoquen movilidad del personal, pero aseguró que estas pueden ser atendidas con la disponibilidad existente.

"Tenemos cubierta en un 100 % la necesidad de docentes para el inicio del próximo año escolar", afirmó el viceministro.

Desafíos en la ubicación de estudiantes

Mientras el personal docente está cubierto, el Ministerio reconoce que persiste el desafío de garantizar espacio físico para todos los estudiantes. La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker Mendoza, aclaró este sábado que son alrededor de 6,000 los alumnos pendientes de ubicación, y no 9,000 como había informado más temprano.

Scheker Mendoza aseguró que el proceso de asignación de cupos se realiza diariamente y reiteró el compromiso de que ningún estudiante quede fuera de las aulas al comenzar el año escolar.

Alternativas ante la falta de cupos

Para atender la demanda en los centros educativos con mayor presión de matrícula, el Minerd contempla alternativas como la relocalización de estudiantes en escuelas cercanas con disponibilidad, el alquiler de espacios, acuerdos con colegios privados y la instalación de aulas prefabricadas.

Los distritos educativos también pueden evaluar modificaciones en las rutas del Transporte Escolar (TRAE) para facilitar el traslado de alumnos hacia planteles donde existan plazas disponibles.

Los estudiantes que aún esperan ser ubicados se concentran principalmente en zonas de crecimiento poblacional como Santo Domingo, el Gran Santo Domingo e Higüey.

La funcionaria explicó que la migración interna hacia zonas donde se generan nuevas oportunidades laborales, particularmente vinculadas a proyectos turísticos y hoteleros, puede provocar incrementos rápidos de la matrícula escolar.

A esto se suma la expansión de la jornada escolar extendida, modalidad en la que se encuentra alrededor del 80 % de los estudiantes, lo que también incrementa la demanda de infraestructura.

El sistema educativo cuenta actualmente con más de 60,000 aulas y durante este año fueron incorporadas unas 1,200 nuevas aulas, con la previsión de alcanzar las 1,500 en los próximos meses.

Capacitación docente y apoyo psicológico

En paralelo con la preparación de los planteles, el Minerd desarrolla un amplio programa de formación y actualización del magisterio. De Oleo informó que más de 90,000 docentes participaron en las jornadas de capacitación realizadas durante el período de verano.

Estas jornadas continuarán después del inicio de las clases, con la participación de técnicos y especialistas que trabajarán en nuevas metodologías y estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer las competencias de los maestros.

El viceministro indicó que la formación busca responder a necesidades concretas del sistema, especialmente en los aspectos pedagógicos y metodológicos que inciden en el desempeño docente y en la calidad de los aprendizajes.

También destacó el papel de las universidades y los institutos de educación superior en la formación inicial de los futuros maestros y sostuvo que la preparación y actualización permanente del magisterio constituye uno de los componentes fundamentales de la transformación educativa.

Refuerzan orientación y apoyo psicológico

Entre las medidas previstas para el próximo año escolar también figura el fortalecimiento de los servicios de orientación y apoyo psicológico.

Scheker Mendoza informó que el Minerd redujo de 300 a 150 estudiantes la proporción asignada a cada orientador o psicólogo, con el propósito de que los centros educativos de mayor matrícula puedan contar con varios profesionales.

La medida busca reforzar el acompañamiento de los alumnos en asuntos relacionados con la convivencia escolar, las dificultades de aprendizaje, la orientación y los proyectos de vida.