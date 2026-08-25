El año escolar inicia con la mira en la tecnología y en la revisión de la ley

Cinco estudiantes caminan en una escuela ayer, el primer día de docencia del año escolar 2026-2027. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El regreso a clases del año escolar 2026-2027 arrancó con un acto celebrado en la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, en Santo Domingo Este, donde el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, dieron la bienvenida a los 2.6 millones de estudiantes, con la mirada puesta en ampliar la educación digital, incorporar progresivamente la inteligencia artificial (IA) a la formación estudiantil y avanzar hacia una actualización de la Ley de Educación.

Además, en este nuevo ciclo, las autoridades están enfocadas en mejorar los resultados en lectura, escritura y matemáticas y ampliar las oportunidades en educación técnico-profesional en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De Camps resaltó que uno de los principales retos será lograr que los estudiantes no solo ingresen a las aulas, sino que permanezcan en ellas y alcancen mejores aprendizajes.

Reforma educativa

En la tarde, se revisaron los avances y proyectos del sector en lo que fue LA Agenda Semanal, una nueva versión de la rueda de prensa de los lunes, afectada por fallos técnicos.

En el Salón Verde del Palacio, Abinader fungió como moderador ante sus invitados: el ministro De Camps; los viceministros Ancell Schéker, de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, y Ayax Mercedes, de Planificación y Desarrollo de la Calidad Educativa, y los directores Roberto Herrera, de Infraestructura Escolar, y Adolfo Pérez, del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

De Camps informó que se trabaja en el diseño arquitectónico de las escuelas y se busca un consenso para actualizar la ley de educación, a fin de flexibilizar el requisito de licenciatura en Educación para permitir la incorporación de profesionales especializados en áreas técnicas y en inglés, con el propósito de fortalecer los politécnicos y avanzar hacia un sistema bilingüe.

En el Palacio se informó que cerca de 245,000 estudiantes son movilizados en 1,871 autobuses. Se han entregado 1,321 aulas, mientras que el Bono Mil beneficia a 483,862 familias, para a una inversión de 1,251 millones de pesos.

El presidente Luis Abinader dijo que el viernes pasarán balance al inicio del año escolar.

Situaciones

Próximo al evento donde se inauguró el año escolar, ciudadanos protestaron por las condiciones de las escuelas y la situación del personal que labora en ellas. En Santiago, once centros no iniciaron clases por la reconstrucción de los planteles y la falta de docentes.

Nicole Izquierdo La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.

Luis Silva Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.