Denuncian retraso en reconstrucción deja a más de 800 estudiantes fuera de las aulas en Santiago

Manifestantes permanecen encadenados frente a la escuela Rafaela Jiminián, en Santiago Oeste, en demanda de la reconstrucción del plantel. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Padres, madres, profesores y dirigentes comunitarios se encadenaron este martes frente a la escuela Rafaela Jiminián, en el sector Cienfuegos, de la provincia Santiago, en protesta por el retraso en los trabajos de reconstrucción del plantel, que mantiene a más de 800 estudiantes fuera de las aulas.

Con cadenas alrededor de sus cuerpos y pancartas, los manifestantes reclamaron al Ministerio de Educación acelerar la intervención de la escuela y garantizar condiciones para que los estudiantes puedan iniciar el año escolar.

Protesta por reconstrucción

La protesta fue motivada por la falta de avances significativos en los trabajos, que, según denunciaron los comunitarios, permanecen prácticamente paralizados.

"Estamos atados de manos y pies, porque no podemos hacer nada. Ni siquiera baños tenemos para usar", expresó la profesora Marisol Félix.

La docente aseguró que los maestros tienen deseos de reencontrarse con sus estudiantes y regresar a las aulas, pero las condiciones actuales del plantel se lo impiden.

De su lado, la madre Eloísa Díaz Contreras, quien tiene tres hijos matriculados en la escuela, reclamó una solución urgente.

Señaló que los niños permanecen en sus hogares sin una fecha definida para regresar a clases.

José Alberto Brito, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago Oeste, calificó como "un salvajismo" el abandono de los trabajos.

Explicó que la comunidad fue desalojada del plantel el 22 de mayo de 2025 debido a problemas estructurales, entre ellos grietas en zapatas y columnas. Sin embargo, aseguró que, pese a los meses transcurridos, la obra presenta un avance inferior al 20 %.

Los docentes, según denunció, han tenido que cumplir su horario en el patio de la escuela, debajo de árboles, debido a que no cuentan con otro espacio adecuado.

Los manifestantes señalaron que alrededor de 800 estudiantes no pudieron iniciar el año escolar.

Demandas a las autoridades

El pastor evangélico y activista comunitario Pablo Ureña exigió al presidente Luis Abinader y a las autoridades educativas intervenir personalmente para buscar una solución al conflicto.

Advirtió que mantendrán las acciones de protesta si no se reanudan los trabajos y se establece una fecha concreta para el retorno de los estudiantes a las aulas.

La escuela Rafaela Jiminián es una de las 11 escuelas de la provincia Santiago donde no inició el año escolar, debido a trabajos de construcción o remozamiento.