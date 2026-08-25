La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó la marte de este martes que prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar varios artículos del nuevo Código Penal que, según el gremio, podrían afectar el ejercicio de la función docente y propiciar la judicialización de los maestros.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, explicó que la organización cuestionará los artículos 121, 145, 146, 171, 173, 214, 309, 310 y 313, al considerar que su aplicación en el ámbito educativo podría debilitar la autoridad de los docentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante el panel "El impacto del Nuevo Código Penal en el ejercicio de la función docente", organizado por el sindicato en su sede de Gascue.

Hidalgo indicó que la ADP había entregado el pasado 15 de julio un documento a la comisión que trabajaba el proyecto de Código Penal con sus observaciones sobre varios de los artículos.

"Estamos preparando un recurso que vamos a depositar en los próximos días", afirmó el dirigente gremial.

El presidente de la ADP sostuvo que el sindicato respalda la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero consideró que las disposiciones penales deben preservar el ejercicio de la carrera docente.

"La ADP está de acuerdo en que se proteja a niños y niñas, pero la carrera docente no puede estar criminalizada; al contrario, debe fortalecerse", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-65235-pm-ff14c910.jpeg Sede de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). (DIARIO LIBRE/ANA CUEVA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-65231-pm-db7ac6c1.jpeg En orden de izquierda a derecha: John Bello, Consultor Jurídico de la ADP; Eduardo Hidalgo, presidente ADP; el diputado Jesús Manuel (Sandro) Sánchez, presidente de la Comisión Permanente del Ministerio Público y miembro de la Comisión Especial que trabajó los ajustes adicionales al nuevo Código Penal; diputado Wandy Modesto Batista, diputada Carolina Mercedes de la Cruz; el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini; y José Vega, maestro, miembro de la ADP y abogado. (DIARIO LIBRE/ANA CUEVA) ‹ >

Preocupación por posibles procesos judiciales

Hidalgo manifestó que una de las principales preocupaciones del gremio es que los artículos cuestionados puedan dar lugar a procesos judiciales contra maestros por actuaciones relacionadas con sus responsabilidades dentro de los centros educativos.

Según explicó, el sindicato considera que algunas de las disposiciones podrían aplicarse a docentes aun cuando sus actuaciones estén vinculadas con el deber de vigilancia, cuidado, orientación o disciplina de los estudiantes.

Entre los artículos señalados mencionó el 121, relativo al hostigamiento e intimidación; el 145, sobre acoso sexual; el 173, relacionado con discriminación, y una disposición que aborda el abandono de niños, niñas y adolescentes cuando existe un deber de vigilancia o cuidado.

Sobre este último punto, Hidalgo sostuvo que la redacción genera preocupación porque incluye de manera expresa a quienes tienen responsabilidades de cuidado, entre ellos los maestros.

El dirigente también pidió que las disposiciones sean precisadas para evitar que denuncias sin fundamento puedan afectar la carrera de los docentes.

La ADP dijo que ha mantenido una posición firme contra cualquier conducta de acoso sexual y aseguró que los miembros del sindicato sometidos a la justicia por este tipo de acusaciones son suspendidos de la organización.

Sin embargo, consideró necesario establecer mecanismos que permitan diferenciar entre denuncias sustentadas y acusaciones presentadas con el propósito de perjudicar a un maestro.

"Nosotros tenemos serias preocupaciones alrededor de este Código", sostuvo Hidalgo.

A su juicio, si los artículos permanecen vigentes sin modificaciones o sin una interpretación que delimite su alcance en el ámbito escolar, podrían producirse conflictos que dificulten el desarrollo de la docencia.

Prevén depositar el recurso a inicios de septiembre

Hidalgo informó que la ADP espera contar con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuyo presidente, Trajano Vidal Potentini, participó en el panel y, según indicó, ha manifestado interés en adherirse a la acción.

El presidente del sindicato adelantó que la intención es depositar el recurso ante el Tribunal Constitucional a principios de septiembre.

"Pero no vamos a ir solos, vamos a ir con los maestros y las maestras que quieran acompañarnos y toda la sociedad que quiera acompañarnos", expresó.

Panel sobre el impacto del Código Penal

La actividad fue organizada por la ADP para debatir el alcance de las disposiciones del nuevo Código Penal que, según el sindicato, inciden en la labor docente.

El panel contó con la participación del diputado Wandy Modesto Batista, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini; el maestro y abogado José Vega, y el consultor jurídico de la ADP, John A. Bello.

La actividad fue moderada por Nolberto Ortiz, secretario de Finanzas de la ADP, y también estuvo vinculada a su organización el profesor Isaías Solano.

Al introducir el panel, Hidalgo recordó que el sindicato había remitido una comunicación a la Cámara de Diputados el 15 de julio, en la que planteó que, aunque respalda el fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes, la reforma penal debe mantener un equilibrio con los derechos y garantías establecidos en la Constitución y con el ejercicio de la función docente.

Durante un intercambio con periodistas, Hidalgo también expresó preocupación por las condiciones en las que inició el año escolar. Señaló problemas de infraestructura, sobrepoblación estudiantil, falta de agua en algunos centros y déficit de personal docente y administrativo.

Aseguró que algunos planteles no pudieron iniciar las clases este martes debido a que las condiciones necesarias no estaban listas, por lo que, según dijo, algunos centros comenzarán sus labores la próxima semana.