ADP propone al Minerd crear una comisión nacional para determinar problemas estructurales

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo. ( CEDIDA POR LA ADP )

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó este miércoles que propuso al Ministerio de Educación (Minerd) conformar una Comisión Nacional para solucionar los problemas que afectan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el inicio del año escolar 2026-2027.

"Proponemos la conformación urgente de una COMISIÓN NACIONAL MIXTA MINERD-ADP, con representación a nivel de cada Distrito Escolar, para realizar un levantamiento real, por centro educativo, de las principales problemáticas que afectan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje", expresó el gremio a través de una comunicación dirigida al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

De acuerdo con una nota de prensa, la ADP solicita hacer levantamientos para solucionar problemáticas de infraestructura escolar, diagnosticar aulas, mobiliario, agua potable, energía, baños, techos, pisos, verjas perimetrales y condiciones de seguridad.

Además, la misiva se refiere a la necesidad de una evaluación del personal docente para identificar el déficit de maestros por áreas, nivel y modalidad, la sobrecarga y asignaciones de horas, el personal administrativo y de apoyo existente.

Asimismo, solicita evaluar la necesidad de secretarios, conserjes, orientadores, psicólogos, personal de seguridad y de apoyo a la inclusión.

Ante estas necesidades, la ADP consideró que la comisión mixta debería realizar una propuesta y elaborar un cronograma de soluciones, que incluya un levantamiento de las necesidades, establecer un plan de respuesta inmediata, a corto y mediano plazo, por cada distrito escolar.

"Entendemos que solo con un diagnóstico participativo, transparente y con presencia del sindicato en el territorio, podremos dar respuesta oportuna a las familias dominicanas y garantizar un inicio de año escolar exitoso", asegura la misiva firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.

Puso a disposición de la comisión a 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, dos (2) directivos por cada seccional para recorrer junto al Minerd cada distrito escolar del país.

Atraso en entrega de fondos

En otra misiva enviada al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la ADP expresó preocupación por la situación que, asegura, enfrentan las Juntas de Centro en todo el país, debido al incumplimiento en la entrega de los recursos de descentralización.

De acuerdo con la ADP, al mes de abril solo se ha recibido un mes de los fondos correspondientes, dejando sin ejecutar tres meses del primer trimestre y comprometiendo todo el desarrollo del año escolar.

Hidalgo explicó en el comunicado que el atraso en los pagos ha provocado paralización de mantenimiento menor para solucionar filtraciones, situaciones de electricidad, plomería y mobiliario sin resolver.

Además, ha generado dificultades para la compra de materiales didácticos y de limpieza que garanticen condiciones mínimas de higiene y docencia; atraso en pagos a conserjes, personal de apoyo y proveedores locales, afectando directamente la operatividad de los centros; y desgaste de la comunidad educativa que se ve obligada a asumir con recursos propios gastos que corresponden al Estado.

"Al inicio del año escolar, esta deuda acumulada representa un grave riesgo para el buen desenvolvimiento de las clases. Sin recursos en las Juntas de Centro desde el primer día, será imposible garantizar escuelas limpias, seguras y funcionales para nuestros estudiantes", escribió en la carta.

En este sentido, el titular de la ADP solicitó con urgencia la entrega inmediata de los meses adeudados del año escolar; la calendarización y desembolso oportuno y mensual de los fondos para el año escolar, tal como establece la normativa vigente; además de una reunión urgente con la Comisión de Política Educativa de la ADP y las autoridades correspondientes para trazar un plan de regularización.

"Señor ministro, la descentralización fue concebida para fortalecer la autonomía y la gestión de los centros. Su incumplimiento debilita la escuela pública y descarga en los maestros y padres una responsabilidad que no les corresponde. En ese sentido, del 2025 se transfirió: enero - marzo, abril – junio, julio – septiembre"