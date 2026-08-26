Aula Digital: la apuesta de estudiantes de UAPA para combatir la deserción escolar con inteligencia

Juan Luis Alcántara (Ingeniería en Software), Erick Yadiel Ventura ( Administración de Empresas ) y Edgar David Rodríguez ( Ingeniería en Software), Rosa María Paniagua, asesora del Proyecto y Encargada de CUDE UAPA. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El desarrollo de una plataforma educativa que utiliza inteligencia artificial, para detectar de manera temprana a estudiantes en riesgo de abandonar las aulas, y ofrecerles acompañamiento académico, convirtió a Aula Digital en uno de los proyectos destacados de la Competencia Nacional de Emprendimiento 2026, organizada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

La iniciativa, desarrollada por estudiantes de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), obtuvo el tercer lugar de la competencia y recibió un premio de 400,000 pesos, como reconocimiento a una propuesta que busca responder a la deserción escolar, una de las problemáticas del sistema educativo dominicano.

El proyecto, creado por Edgar David Rodríguez Castillo, Edgar David Rodríguez Castillo y Juan Luis Alcántara, fue concebido como un ecosistema educativo dirigido a centros escolares públicos y privados, con herramientas para estudiantes, docentes y equipos administrativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54752-pm-9300732d.jpeg Juan Luis Alcántara, Edgar Rodríguez y Erick Ventura (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54752-pm-1-95beef99.jpeg Rosa María Paniagua, asesora del Proyecto Encargada de CUDE UAPA (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54753-pm-d235af8e.jpeg El proyecto fue creado por Edgar David Rodríguez Castillo, Edgar David Rodríguez Castillo y Juan Luis Alcántara. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54754-pm-1-7c72dea6.jpeg La iniciativa obtuvo el tercer lugar de la competencia y recibió un premio de 400,000 pesos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54754-pm-2-fe56db34.jpeg El proyecto fue concebido como un ecosistema educativo. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-25-at-54754-pm-48026570.jpeg La herramienta cuenta con un tutor virtual. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Según lo explicado por Edgar David Rodríguez Castillo, desarrollador técnico de la iniciativa, uno de los principales componentes de Aula Digital es un centro de seguimiento que emplea inteligencia artificial para identificar señales que podrían indicar que un estudiante se encuentra en riesgo de abandonar sus estudios.

Establece que la plataforma analiza métricas relacionadas con el comportamiento del alumno, como el tiempo que lleva sin ingresar, la entrega de tareas y otros indicadores de participación.

Destaca que, a partir de esos datos, el centro educativo puede identificar a los estudiantes que presentan señales de alerta y generar acciones de seguimiento antes de que se produzca el abandono.

Indicó que la herramienta permite, además, establecer contacto con el estudiante, programar tutorías y enviar comunicaciones a padres, tutores u orientadores, de acuerdo con las necesidades detectadas.

Detalla que la intención es que los centros educativos no tengan que esperar a que un estudiante abandone las aulas para intervenir, sino que puedan actuar de manera preventiva.

Un tutor virtual

Rodríguez Castillo agregó que otro de los componentes diferenciadores de Aula Digital es un tutor de inteligencia artificial disponible las 24 horas, diseñado para responder las dudas de los estudiantes cuando no cuentan con un docente disponible.

Dijo que la herramienta puede interactuar mediante texto y voz y está concebida para trabajar con contenidos adaptados al currículo dominicano.

Sus creadores destacan que no buscan desarrollar simplemente otro chatbot, sino una herramienta educativa contextualizada, para lo cual han trabajado con docentes, centros educativos y la propia universidad en el proceso de validación de los contenidos.

Durante la demostración del proyecto a Diario Libre, el tutor respondió preguntas relacionadas con asignaturas como química y explicó cómo esta disciplina puede estar presente en situaciones de la vida cotidiana.

La plataforma también incorpora elementos de gamificación, videos, cuestionarios, actividades interactivas y otros recursos destinados a hacer más dinámico el aprendizaje, especialmente entre estudiantes jóvenes.

Herramientas también para los docentes

Los profesores también cuentan con herramientas que les permiten crear y gestionar contenidos, actividades y recursos educativos. Una de las funciones permite al educador generar planificaciones utilizando inteligencia artificial a partir de documentos y contenidos del currículo.

El docente puede cargar información en la plataforma y solicitar la elaboración de una planificación sobre un determinado tema. El sistema procesa los datos y genera recursos que incluyen objetivos, contenidos, resúmenes, ejemplos y preguntas que pueden ser utilizadas durante las clases.

También existe la posibilidad de incorporar cuestionarios, videos, recursos educativos y actividades tradicionales.

De esta manera, la plataforma busca reducir parte del tiempo que los docentes dedican a tareas de preparación y organización, para que puedan concentrarse en el acompañamiento de sus estudiantes.

Origen de la idea

Los integrantes de Aula Digital explican que la idea surgió al identificar las dificultades que enfrentó el sistema educativo durante y después de la pandemia de COVID-19, especialmente ante la falta de herramientas que permitieran mantener el acompañamiento académico cuando los estudiantes se alejaban de las aulas. A partir de esa experiencia, el equipo decidió enfocarse en la deserción escolar y desarrollar una solución tecnológica que pudiera adaptarse a la realidad dominicana.

La propuesta comenzó como una idea conceptual y, tras aproximadamente un año de trabajo, acompañamiento y procesos de prueba y mejora, evolucionó hasta convertirse en un producto tecnológico que sus creadores aspiran a implementar en centros educativos del país y posteriormente internacionalizar.

De María Trinidad Sánchez para todo el país

Los jóvenes desarrolladores son oriundos de la provincia María Trinidad Sánchez, una de las zonas que tomaron como referencia para identificar las necesidades que dieron origen al proyecto.

Sin embargo, su objetivo es que Aula Digital pueda llegar a estudiantes de todas las provincias del país.

"Queremos extenderlo a todas las provincias y a todos los sectores para que ningún estudiante de nuestro país pierda un solo día de clase" Eric Yariel Ventura Hernández Uno de los desarrolladores “

Etapas del proyecto

Edgar David Rodríguez Castillo resaltó que el proyecto pasó por distintas etapas durante aproximadamente un año, con el acompañamiento de mentores, docentes y representantes de la universidad.

Rodríguez Castillo destacó que una de las claves del proceso fue la posibilidad de probar la propuesta con usuarios reales y realizar ajustes a partir de las experiencias obtenidas.

Según explicó, la plataforma fue concebida inicialmente como un ecosistema educativo, pero posteriormente evolucionó hasta convertirse en un producto que pueda ser utilizado tanto en colegios como en centros educativos públicos y privados, e incluso en instituciones de educación superior.

Por su parte, Eric Yariel Ventura Hernández señaló que la motivación principal fue encontrar una respuesta a la deserción escolar y convertir una idea surgida entre jóvenes estudiantes en una solución tecnológica con posibilidades de impacto social.

Juan Luis Alcántara, otro de los integrantes, explicó que participó desde la concepción de la idea y en la búsqueda de soluciones tecnológicas que pudieran incorporarse al proyecto.

Recordó que el proceso comenzó prácticamente desde cero, por lo que uno de los mayores desafíos fue convertir la idea conceptual en una plataforma funcional.

El acompañamiento de UAPA

El proyecto contó con el respaldo del Centro de Emprendimiento de la UAPA, que acompañó a los estudiantes durante el proceso de preparación para la competencia.

Rosa María Paniagua, encargada del centro, explicó que su participación consistió principalmente en brindar asesoría y mentoría para estructurar el modelo de negocio que los estudiantes presentarían ante el MESCyT.

Precisó que Aula Digital ha sido sometida a procesos de validación y prueba. Dijo que la universidad, que cuenta con un colegio, también contempla la posibilidad de que los integrantes del proyecto puedan convertirse en suplidores de soluciones tecnológicas para la institución.

Paniagua resaltó que las competencias de emprendimiento representan oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar sus ideas y convertirlas en proyectos con posibilidades de impacto.

Destacó que la UAPA cuenta, además, con experiencia previa en este tipo de iniciativas. Señaló que el año pasado obtuvo el tercer lugar en la competencia de modelos de negocio del MESCyT con otra aplicación y, en años anteriores, su Centro de Emprendimiento recibió reconocimientos por su labor de acompañamiento a emprendedores.