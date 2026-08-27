Estudiantes de la UCSD ganan competencia de innovación sobre el futuro del sector retail

El equipo Quantum obtuvo el primer lugar en el hackathon AlphaRamos Week 2026. ( CEDIDA POR LA UCSD. )

Un equipo integrado por tres estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) obtuvo el primer lugar en la competencia AlphaRamos Week, un hackathon organizado por Grupo Ramos para desarrollar propuestas relacionadas con los desafíos y el futuro del comercio minorista o retail.

El equipo, denominado Quantum, estuvo integrado por Nahum Smith Ramos y Jeffry Daniel Patiño Ortega, estudiantes de Ingeniería de Sistemas Computacionales, y Tianny Arnaud, de la carrera de Publicidad.

Según una nota de prensa de la UCSD, la segunda edición de la competencia reunió a más de 60 jóvenes de distintas instituciones de educación superior de República Dominicana, quienes trabajaron en la elaboración de soluciones y propuestas vinculadas con los cambios y retos del modelo de negocio del sector retail.

La iniciativa fue organizada por Grupo Ramos con el propósito de impulsar el talento joven, la innovación y el desarrollo de soluciones aplicadas a los desafíos de esta industria.

La universidad indicó que el resultado obtenido por sus estudiantes responde a una formación orientada a la aplicación práctica del conocimiento y al trabajo interdisciplinario.

“Este logro refleja la apuesta de esta academia por una formación que trasciende las aulas y promueve la aplicación práctica del conocimiento, la innovación, el trabajo interdisciplinario y la vinculación con el sector productivo”, señaló la UCSD en el documento.

Una experiencia para aplicar conocimientos

Nahum Smith Ramos, integrante del equipo ganador, valoró la oportunidad de participar en la competencia y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.

“Esta experiencia nos ayudó a expandir nuestros conocimientos y a confiar más en nosotros, al comprobar que tenemos la capacidad de crear y desarrollar ideas de negocio que puedan aportar soluciones para el futuro”, expresó.

De acuerdo con la información ofrecida por la universidad, la representación de la UCSD fue la única conformada por tres estudiantes.

El equipo recibió el acompañamiento de Franklin Marte y José Alberto Peña, directores de las escuelas de Publicidad e Informática de la UCSD, respectivamente, así como de docentes de las áreas involucradas.

Como parte del premio otorgado por los organizadores, los integrantes de Quantum viajarán a Seattle, Estados Unidos, donde visitarán un centro logístico y conocerán procesos de innovación y tendencias vinculadas con el desarrollo del sector comercial.