El Ideice realiza precongreso sobre evaluación educativa en Mao

Un momento del Precongreso Regional en Mao de Ideice. ( FOTO CEDIDA POR EL IDEICE )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) realizó este miércoles en Mao el Precongreso Regional de Evaluación e Investigación Educativa (Preie) de la región Norte, un encuentro en el que se socializaron 50 estudios relacionados con distintos desafíos y procesos del sistema educativo.

De acuerdo con una nota de prensa, la actividad reunió a investigadores, docentes, directores, técnicos, estudiantes y representantes de instituciones académicas pertenecientes a seis regionales educativas.

Durante el encuentro se analizaron hallazgos y evidencias que, según el Ideice, buscan contribuir al diseño de políticas públicas, así como al desarrollo de innovaciones y mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, sostuvo que los procesos de evaluación deben ir más allá de la medición de resultados y servir para comprender la realidad educativa y promover transformaciones.

"Necesitamos saber qué funciona, por qué funciona, a quiénes beneficia, en qué condiciones produce mejores resultados y cómo podemos llevar esas experiencias exitosas a una escala mayor", expresó Andújar Avilés, según la nota.

El precongreso se desarrolló bajo el lema "Investigación, evaluación e innovación para el fortalecimiento de la calidad educativa en la Región Norte" y tuvo como escenario el Centro UASD de Mao.

Resultados de evaluaciones estudiantiles

Como parte del programa, Noel Rodríguez Reinoso, encargado de Evaluación de Estudios Nacionales del Ideice, presentó los resultados sobre el desempeño estudiantil en la Regional 09, correspondiente a Mao-Santiago Rodríguez.

La exposición incluyó los resultados de las pruebas diagnósticas de tercer grado de primaria, correspondientes a 2023; sexto grado, de 2024, y tercero de secundaria, de 2025.

También fue presentado el desempeño de los estudiantes de la región Noroeste en las Pruebas Nacionales de 2025, a cargo de Leris Neris Guzmán, responsable de Análisis de Estudios y Evaluaciones de la Dirección de Evaluaciones de los Aprendizajes del Ministerio de Educación (Minerd).

Según informó el Ideice, ambas presentaciones permitieron realizar un análisis comparativo entre el desempeño de los estudiantes de la región y los resultados obtenidos a nivel nacional.

Cinco áreas de investigación

Durante la jornada fueron presentadas 50 ponencias por 81 expositores, distribuidas en cinco sesiones temáticas.

Entre los temas abordados estuvieron la formación docente y el desarrollo profesional; la gestión educativa, el liderazgo y el clima organizacional; el papel de la evaluación en los resultados académicos; la inclusión, el bienestar y la educación en contextos vulnerables.

También se analizaron investigaciones sobre innovación educativa, tecnologías de la información y la comunicación e inteligencia artificial, así como sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento estudiantil.

El Ideice indicó que el precongreso busca fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer el uso de evidencias en la toma de decisiones dentro del sistema educativo.

La institución señaló que la iniciativa procura que los resultados de las investigaciones y evaluaciones puedan traducirse en acciones con impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión educativa en la región Norte.