Estudiantes de La Ceiba pierden clases por conflicto que mantiene cerrada la escuela

Estudiantes y docentes permanecen en las afueras de la Escuela Básica La Ceiba, ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Mientras docentes, autoridades educativas y miembros de la comunidad buscan una salida a un conflicto que lleva varios días escalando en Loma de Cabrera, quienes cargan con la peor parte son los estudiantes de la Escuela Básica La Ceiba, cuyas aulas permanecen sin recibirlos debido al cierre del plantel con candados.

La directora del Distrito Educativo 13-05 de Loma de Cabrera, Yecenia Recio, explicó que la crisis se originó luego de que un grupo de maestros denunciara ante las autoridades distritales presuntos maltratos de parte de la directora del centro educativo. Los docentes presentaron documentos para sustentar sus reclamos, situación que llevó a iniciar reuniones y un proceso de mediación.

Según Recio, uno de los primeros puntos de fricción estuvo relacionado con una evaluación de desempeño, sobre la cual algunos docentes alegaron haber sido evaluados de manera incorrecta y cuestionaron la participación de determinadas personas en el proceso. Esa situación, aseguró, fue posteriormente abordada y corregida con la intervención del equipo técnico distrital.

Sin embargo, las diferencias continuaron. Ante nuevas denuncias de supuesto maltrato, el Distrito Educativo sostuvo encuentros separados con la directora, el equipo de gestión, los docentes y representantes de la comunidad, intentando evitar que el conflicto administrativo y laboral terminara golpeando directamente el calendario escolar.

Pero ocurrió precisamente lo que las autoridades buscaban impedir: miembros de la comunidad colocaron candados en las puertas del centro educativo, interrumpiendo el acceso al plantel en momentos en que el año escolar ya está en marcha.

Situación actual

"Los más perjudicados son los estudiantes", advirtió Recio, quien insistió en que las diferencias entre los adultos deben resolverse mediante los mecanismos institucionales establecidos por el Ministerio de Educación y sin sacrificar el derecho de los niños a recibir docencia.

La funcionaria señaló que la directora del centro aceptó trasladarse temporalmente al Distrito Educativo mientras la Regional de Educación desarrolla un plan de intervención para evaluar la situación. Ante esa decisión, los maestros fueron enviados nuevamente a impartir docencia, pero el cierre de la escuela impidió el retorno a la normalidad.

La crisis ha obligado a las autoridades educativas a intensificar las conversaciones con padres y comunitarios. Recio informó que técnicos de la Regional se reunirán con la comunidad para escuchar sus planteamientos y buscar un acuerdo que permita reabrir el centro y restablecer las clases lo antes posible.

De acuerdo con la directora distrital, representantes comunitarios han expresado que desean tanto a los maestros como a la directora dentro de la escuela, aunque mantienen posiciones particulares sobre cómo debe resolverse el conflicto.

Si las diferencias persisten, el Distrito Educativo no descarta la adopción de medidas administrativas, incluyendo posibles traslados de algunas de las personas involucradas a otros centros educativos, dependiendo de los resultados del proceso de intervención.

Medidas anunciadas

No obstante, Recio aclaró que cualquier medida que se adopte sobre la situación del Centro Educativo La Ceiba deberá ser tomada mediante el consenso y la coordinación con la Regional de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), respetando los procedimientos y disposiciones establecidos por el sistema educativo.

La directora distrital dejó claro que el objetivo no es tomar decisiones precipitadas, sino alcanzar una solución institucional que garantice los derechos de todas las partes y, sobre todo, permita que los estudiantes regresen a sus aulas.

"La escuela es de la comunidad, ustedes no deben cerrar la puerta. A medida que cerramos la puerta estamos cerrando el pan de la enseñanza a sus hijos", expresó la funcionaria durante los encuentros con padres y comunitarios.

En medio de acusaciones, reuniones y posiciones enfrentadas, el llamado de las autoridades es que las aulas vuelvan a abrirse cuanto antes. La Regional de Educación, el Distrito 13-05 y la ADP tendrán ahora el desafío de encontrar una salida consensuada al conflicto, mientras cada jornada con las puertas cerradas representa un día de enseñanza perdido para los niños de La Ceiba.