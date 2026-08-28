Escuelas de Santiago rechazan leche pasteurizada del desayuno escolar por falta de refrigeradores

Vista de la entrada de la Oficina Regional de Bienestar Estudiantil, ubicada en el edificio El Huacalito, en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Directores de alrededor de 20 centros educativos de la provincia Santiago rechazaron la leche pasteurizada suministrada como parte del desayuno escolar, debido a que las escuelas no disponen de refrigeradores para garantizar las condiciones adecuadas de conservación que requiere el producto.

La situación fue confirmada por la directora de la Regional 08 del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Amalfi Suárez, quien informó que se realizará una reunión con los suplidores, directores de los centros afectados y representantes de los distritos educativos, en la sede central de la institución, en Santo Domingo.

Problemas de conservación

Suárez explicó que, a diferencia de la leche UHT, la pasteurizada necesita mantenerse refrigerada, por lo que algunos planteles han presentado inconvenientes para recibirla y suministrarla a los estudiantes.

"Los niños no están acostumbrados a la leche pasteurizada, sino a la UHT. La pasteurizada necesita una refrigeración y en cada centro educativo debe haber una nevera para recibir ese líquido", señaló la funcionaria.

Soluciones propuestas

Indicó que los suplidores han manifestado su disposición de proporcionar equipos de refrigeración para los centros que los necesiten, aunque precisó que será en la reunión cuando se determinará la solución definitiva.

Indicó que la problemática se concentra principalmente en centros educativos de San José de las Matas, aunque también se han presentado casos en Santiago Este y Santiago Oeste.

Sostuvo que la leche pasteurizada forma parte de las opciones nutricionales contempladas para los estudiantes. Defendió sus aportes nutricionales, al tiempo que insistió en que la institución busca garantizar que los alimentos suministrados en las escuelas lleguen en condiciones adecuadas .

Amalfi Suárez indicó que el inconveniente se limita a la leche, ya que el almuerzo escolar continúa siendo recibido con normalidad.