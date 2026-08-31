Inauguran tres nuevas aulas en escuela Clarence Hamilton en Barahona

Autoridades educativas y representantes de la comunidad realizan el corte de cinta que dejó inauguradas las tres nuevas aulas de la Escuela Básica Clarence Hamilton Oxcley, en Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Tres nuevas aulas fueron inauguradas en la Escuela Básica Clarence Hamilton Oxley, ubicada en el sector Río Chill, del municipio Santa Cruz de Barahona, como parte de las acciones para ampliar la cobertura educativa, especialmente en el nivel inicial.

Las nuevas instalaciones cuentan con baños internos, cocinas, adecuada ventilación y espacios acondicionados para atender a niños de corta edad. El proyecto también incluyó la construcción de un parque infantil y el remozamiento y acondicionamiento completo de la cancha deportiva del plantel.

La directora del centro educativo, Narda Vélez Peña, destacó que las nuevas aulas representan un importante avance para la comunidad educativa y permitirán ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.

Explicó que las aulas estarán destinadas principalmente al nivel inicial, con niños de aproximadamente tres a cinco años, quienes recibirán docencia en horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, bajo la responsabilidad de maestras tituladas.

Durante el acto, Vélez Peña agradeció a las autoridades educativas, al personal docente y administrativo, así como a la comunidad de Río Chill, por el respaldo brindado para hacer realidad la ampliación del centro.

"Estas nuevas aulas no representan solamente paredes, sino un escenario de grandes aprendizajes, sonrisas, amistades y sueños cumplidos", expresó la directora, al destacar que los espacios permitirán a los niños jugar, crear, aprender, compartir y desarrollar habilidades fundamentales para su futuro.

Autoridades destacan ampliación de cobertura

La directora regional de Educación, Wanda Farrell resaltó que la construcción de las aulas constituye un paso importante para ampliar la cobertura educativa en las edades tempranas.

Manifestó que desde el Ministerio de Educación existe el compromiso de continuar fortaleciendo las condiciones en que reciben docencia los estudiantes de la región.

Féliz agradeció al presidente Luis Abinader, al ingeniero Roberto Herrera y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, por las acciones dirigidas a mejorar la infraestructura educativa y garantizar espacios dignos y seguros.

"Le entregamos aulas, pero también entregamos oportunidades y futuro", afirmó la funcionaria.

Asimismo, exhortó a los estudiantes y a la comunidad educativa a cuidar las nuevas instalaciones y aprovechar las condiciones creadas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Por su parte, Nelson Espinosa, director del Distrito Educativo 01-03, afirmó que la construcción de las tres aulas abre las puertas a nuevas oportunidades para los estudiantes del nivel inicial.

"Cada nueva aula es una cuna de sueños, donde se aprende a compartir, a decir buenos días, a contar y a pintar nuestro primer sol", expresó.

Espinosa agradeció a las autoridades educativas, a los maestros del nivel inicial, padres, madres y tutores, al tiempo que reiteró el compromiso de garantizar que ningún niño quede sin un espacio digno para aprender y jugar.

Infraestructura Escolar explica los trabajos

La ingeniera Carla Féliz, de la Dirección General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, explicó que en los trabajos participaron técnicos y profesionales responsables de la supervisión y ejecución de la obra.

Mencionó al ingeniero Johnny Medina, encargado provincial; a la ingeniera Ana Cuevas, supervisora del área de mantenimiento; y a la arquitecta Ruthy Pérez, responsable de supervisar la ejecución de los trabajos.

También reconoció el trabajo del contratista Iris Terrero, de la compañía encargada de ejecutar la obra.

Féliz señaló que la Dirección de Infraestructura Escolar mantiene un programa de mantenimiento correctivo en distintos centros educativos, incluso después de iniciado el año escolar.

Indicó que, además de la escuela Clarence Hamilton, se trabaja en otros planteles de la provincia, entre ellos la escuela Catalina Pou, cuyos trabajos se encontraban en la etapa de retoques finales al momento de ofrecer sus declaraciones.

Gobernadora destaca beneficio para la comunidad

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, también estuvo presente en el acto y destacó la importancia de crear espacios adecuados para que los niños puedan desarrollarse desde sus primeros años de formación.

La funcionaria agradeció a las familias, autoridades, maestros y demás personas que contribuyeron a hacer realidad el proyecto.

"Que aquí hagan sus primeros amigos y descubran el mundo jugando, donde empieza para ellos la magia de aprender", expresó.

En la actividad también estuvo presente el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Barahona, Miguel Féliz, además de autoridades educativas, docentes, estudiantes, padres y representantes de la comunidad.

Con la entrega de las tres aulas, las autoridades educativas resaltaron que el centro cuenta ahora con mejores condiciones para atender a los estudiantes del nivel inicial y contribuir a una educación más inclusiva, segura y de calidad en el sector Río Chill.