Inabie sustituye leche pasteurizada por UHT en escuelas de Santiago ante falta de refrigeración

Edificio que alberga las oficinas del Inabie ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR INABIE )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) dispuso el suministro de leche UHT en centros educativos de Santiago, luego de que alrededor de 20 planteles rechazaran la leche pasteurizada por no contar con equipos de refrigeración que permitan garantizar su adecuada conservación.

La leche pasteurizada requiere mantenerse refrigerada y debe ser consumida en el mismo centro educativo, condiciones que han generado dificultades en varias escuelas de la provincia para recibir y distribuir el producto como parte del desayuno escolar.

Ante esta situación, el Inabie decidió sustituir temporalmente el producto por leche UHT, que no necesita refrigeración antes de ser abierta.

Rechazo a leche pasteurizada

La situación se produjo desde el inicio del año escolar 2026-2027, cuando directores de aproximadamente 20 centros educativos comunicaron su negativa a recibir la leche pasteurizada debido a las limitaciones de infraestructura para conservarla en las condiciones requeridas.

Alternativas del Inabie

El Inabie informó que evaluaba alternativas para garantizar que la leche pueda ser entregada de manera adecuada en los centros donde se presenten dificultades, mientras mantiene la supervisión del servicio de alimentación escolar.

La institución aseguró que el objetivo es evitar interrupciones en la entrega del desayuno escolar.

Asimismo, garantizar que los estudiantes reciban los productos en condiciones adecuadas.