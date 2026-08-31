Más de 6,500 estudiantes de nivel inicial se beneficiarán de 186 nuevas aulas

Mural de bienvenida en el centro educativo Casa de la Providencia, en el sector Ensanche La Fe, Distrito Nacional, donde fueron inauguradas seis nuevas aulas del nivel inicial. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Tras el inicio del año escolar, la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación (Minerd) entregó este lunes 186 nuevas aulas del nivel inicial, que beneficiarán a más de 6500 estudiantes en el Distrito Nacional y otras 25 provincias del país.

Las nuevas aulas fueron construidas con una inversión superior a 800 millones de pesos y forman parte del plan "Aulas 24/7-365", informó el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, durante el acto principal de inauguración, realizado en el centro educativo Casa de la Providencia, en el sector Ensanche La Fe, del Distrito Nacional, donde fueron habilitadas seis de esas aulas.

Herrera destacó que este año entran en funcionamiento en todo el país 186 aulas del nivel inicial, con una inversión que supera los 800 millones de pesos, y señaló que la ampliación de estos espacios permitirá que más niños se incorporen al sistema educativo desde edades tempranas.

La directora de Educación Inicial del Minerd, Elvira de la Cruz, señaló que las nuevas aulas están destinadas a niños y niñas de tres, cuatro y cinco años y forman parte de las acciones para ampliar el acceso a la educación inicial y garantizar una atención integral desde la primera infancia.

Indicó que esta política responde al derecho de la niñez a acceder a la educación inicial desde los tres años, conforme a lo establecido en la Ley General de Educación 66-97.

Durante el acto de inicio del año escolar, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, informó que para este período se proyecta una matrícula de 422,518 estudiantes en el nivel inicial, por lo que la habilitación de nuevos espacios busca ampliar la capacidad del sistema para atender la demanda de este nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-inauguraciones-simultaneas-de-aulas--iniciales-joliver-brito202608310019-523b60f8.jpg Parte de las instalaciones del centro educativo Casa de la Providencia, donde el Minerd inauguró seis nuevas aulas del nivel inicial. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-inauguraciones-simultaneas-de-aulas--iniciales-joliver-brito202608310027-6c84c13a.jpg El aula de Kinder A del centro educativo Casa de la Providencia, una de las nuevas instalaciones habilitadas para el nivel inicial. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-inauguraciones-simultaneas-de-aulas--iniciales-joliver-brito202608310010-1dc8d199.jpg Las aulas entregadas por el Minerd en el centro educativo Casa de la Providencia. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Distribución de aulas

Las nuevas aulas fueron distribuidas en distintas provincias del país. En el Distrito Nacional se entregaron seis y en la provincia de Santo Domingo, 20.

En Azua se habilitaron ocho; en San José de Ocoa, una; en Independencia, 11; en Bahoruco, dos; en Barahona, tres; en Montecristi y Dajabón, cuatro; en Duarte y Hermanas Mirabal, 10; en Espaillat, 10; en Hato Mayor, cinco; en La Vega, 16; y en Samaná y María Trinidad Sánchez, cuatro.

También fueron entregadas aulas en La Altagracia, siete; La Romana, dos; El Seibo, 11; Monte Plata, cinco; Puerto Plata, 10; San Cristóbal y Peravia, 14; San Juan, nueve; San Pedro de Macorís, siete; Sánchez Ramírez, dos; y Valverde, 17.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-inauguraciones-simultaneas-de-aulas--iniciales-joliver-brito202608310041-f21f1f18.jpg El director de Infraestructura Escolar del Minerd, Roberto Herrera, durante su intervención en el acto de inauguración. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/31082026-inauguraciones-simultaneas-de-aulas--iniciales-joliver-brito202608310044-d65a98cd.jpg El director de Infraestructura Escolar del Minerd, Roberto Herrera, realiza el corte de cinta durante la inauguración de las nuevas aulas. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

En total, las 186 nuevas aulas beneficiarán a más de 6,500 estudiantes y a decenas de docentes de las comunidades donde fueron habilitadas. El Minerd informó que continuará con la construcción de aulas de los niveles inicial, básico y secundario, además de realizar trabajos de mantenimiento correctivo en centros educativos públicos del país.