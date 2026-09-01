ADP reduce horas de clases en varios centros de Santo Domingo por reclamos

Varias seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores de la provincia Santo Domingo dispusieron una reducción de horas en los centros docentes de la demarcación, como método de presión ante la solución de problemas que alegan presentan.

Dispusieron que en los centros de Jornadas de Tandas Extendidas se imparta docencia hasta las 3:00 de la tarde; hasta las 12:00 de mediodía los que no dispongan de almuerzo.

Con relación a los centros de jornada regular, el horario ordenado es el siguiente:

Hasta las 12:00 p.m., tanda matutina

Hasta las 5:00 p.m. tanda vespertina

Una fuente dijo a Diario Libre que la directiva del gremio fijará posición sobre la medida este miércoles.

El año escolar 2026-2027 comenzó oficialmente el pasado 24 de agosto. El acto de apertura fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

En un comunicado dirigido al magisterio del Gran Santo Domingo, las seccionales, 10 en total, señalan que "este horario de trabajo se mantendrá hasta tanto se vea una solución efectiva a los problemas de infraestructura".

Reclaman, además, completar la cantidad de docentes que afirman necesitan, personal administrativo, de apoyo, así como clases optativas y horario de almuerzo para los docentes de la Tanda Extendida.

También piden el cumplimiento del Estatuto del Docente en lo relativo a los traslados y reubicación de los maestros debidamente justificados, que alegan "es un derecho de carrera docente".

El documento tiene fecha de ayer lunes 31 de agosto y está firmado por las secciones de Boca Chica, Norte DN, Santo Domingo Norte 2, entre otros.