Educa llama a garantizar cada jornada de clases y recuperar el tiempo perdido durante el año escolar

La presidenta de Educa, Susana Martínez Nadal, durante su participación. ( SUMINISTRADA POR EDUCA )

Acción Empresarial por la Educación (Educa) instó a las autoridades, docentes, familias y demás actores del sistema educativo a garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar durante el año lectivo, así como a establecer mecanismos claros para recuperar las horas de docencia que eventualmente se pierdan.

La entidad consideró que el inicio del nuevo año escolar constituye una oportunidad para fortalecer los esfuerzos en favor de los aprendizajes de los estudiantes y enfrentar los desafíos que persisten en el sistema educativo dominicano.

La presidenta de Educa, Susana Martínez Nadal, señaló que el cumplimiento efectivo de las jornadas escolares, la asistencia regular y el aprovechamiento del tiempo de clases deben mantenerse como prioridades durante todo el año.

"Cada inicio de año escolar nos ofrece la oportunidad de renovar propósitos y sumar voluntades alrededor de los estudiantes, quienes constituyen la razón esencial del sistema. Sus aprendizajes, su desarrollo y sus oportunidades deben orientar el compromiso de autoridades, docentes, familias y de toda la sociedad", expresó.

Martínez Nadal exhortó a los distintos actores del sistema a preservar cada jornada de docencia y atender oportunamente las situaciones que puedan interrumpirla, además de aplicar de manera clara los mecanismos establecidos para recuperar el tiempo eventualmente perdido.

También hizo un llamado a las familias para que garanticen la asistencia regular y puntual de sus hijos a los centros educativos, acompañen sus procesos formativos y mantengan una comunicación constante con las escuelas.

Reconocimiento a Educa

Educa también señaló como desafíos para este año escolar la reducción de las brechas de aprendizaje y el fortalecimiento de las acciones que permitan mejorar la calidad educativa.

El llamado de la institución se produce luego de que fuera seleccionada para recibir el Premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas, en la categoría Institución Educativa, por su trayectoria y aportes al desarrollo y fortalecimiento de la educación dominicana.

A 37 años de su creación, Educa ha promovido la participación del sector empresarial y de la sociedad en los temas educativos, además de generar evidencia, dar seguimiento a indicadores del sistema y promover políticas orientadas a mejorar las oportunidades de aprendizaje.

Martínez Nadal afirmó que el reconocimiento recibido por la institución también representa una responsabilidad para continuar participando en la discusión pública sobre educación y contribuir al fortalecimiento de la calidad del sistema.