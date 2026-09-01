RD, Francia y México inician el año escolar con límites a los celulares

Medidas utilizadas en República Dominicana para regular el uso de celulares en las escuelas: cajas transparentes donde los estudiantes depositan sus dispositivos durante la jornada escolar. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La República Dominicana inicia el año escolar con reglas definidas para el uso de celulares en las aulas, en momentos en que otros países endurecen sus políticas frente a unos dispositivos que han pasado de herramientas de comunicación a convertirse en un desafío para la concentración, la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes.

El Ministerio de Educación dominicano estableció mediante la Orden Departamental 011-2026 una política nacional para regular los dispositivos móviles y las pantallas en centros educativos públicos y privados.

La disposición establece criterios diferentes según la edad y el nivel educativo e incorpora medidas contra el ciberacoso, la violencia digital y la difusión de imágenes sin consentimiento.

En el Nivel Inicial no está permitido el uso de celulares personales; en Primaria existen restricciones y en Secundaria pueden utilizarse con fines pedagógicos, bajo regulación y supervisión. La política dominicana busca así mantener la tecnología como recurso educativo, pero limitar su capacidad de interferir con las actividades escolares.

"La tecnología debe estar al servicio del aprendizaje, no competir con él", sostuvo el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en respuesta a una consulta de Diario Libre ante el inicio del calendario escolar 2026-2027.

Planteó que las reglas buscan proteger la atención, la convivencia y el bienestar de los alumnos sin desconocer el valor de las herramientas digitales.

La decisión coloca a República Dominicana dentro de una discusión internacional que cobra fuerza con el comienzo del nuevo curso escolar. Francia escogió una vía más restrictiva: desde este septiembre extendió a los liceos la prohibición de utilizar teléfonos celulares que ya regía en los niveles anteriores.

Los centros deben establecer en sus reglamentos cómo aplicarán la medida, que contempla excepciones por razones médicas y determinados usos autorizados.

En Francia, un desafío para las autoridades

La aplicación de la medida ha generado resistencia entre algunos estudiantes franceses. "Nos infantiliza muchísimo", declaró a AFP una alumna de 16 años durante el regreso a clases.

Reunidos en el patio, los alumnos del instituto Maurice Ravel de París escuchan este martes a su directora recordar la novedad del inicio del nuevo curso: la prohibición de los celulares, incluso en los pasillos y en el comedor.

"El objetivo es que dejen de estar centrados en sus celulares (...) que a veces son casi una prolongación de sus manos", explica Julie Bouvry, que empezará a recordar el reglamento apenas minutos después de anunciar la nueva norma.

El Parlamento francés aprobó en julio la prohibición de los celulares en los liceos, así como la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, pero esta última norma la tumbó el Consejo Constitucional francés.

En México apuestan por uso "seguro"

México, en cambio, todavía define su camino. El 81 % de los 565,396 maestros participantes en una consulta nacional respaldó establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de los dispositivos. Además, el 48 % considera que los celulares dificultan mantener la atención de los alumnos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha respaldado la regulación y el Gobierno prepara los lineamientos que deberán aplicarse en las escuelas mexicanas.

Frente a la prohibición francesa y mientras México discute sus próximas reglas, República Dominicana ya escogió una fórmula intermedia: restringir más el celular entre los niños y permitir progresivamente su utilización educativa entre los estudiantes de mayor edad.