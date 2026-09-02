Aumenta a 68 cifra de estudiantes afectados tras consumir leche en centro educativo de Santiago

Fachada del centro educativo donde más de 60 estudiantes resultaron afectados tras consumir la leche del desayuno escolar ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Aumentó a 68 el número de estudiantes afectados por malestares estomacales luego de consumir leche con chocolate suministrada como parte del desayuno escolar en el centro educativo Fernando Valerio, en Villa González, provincia Santiago.

En principio, las autoridades del plantel habían reportado unos 24 estudiantes afectados, pero la cifra aumentó después de que los alumnos fueran despachados a sus hogares y sus padres informaran que algunos continuaban presentando síntomas, por lo que fueron trasladados a centros de salud y otros recibieron asistencia en sus viviendas.

De acuerdo con Wilfredo Cabrera, director del centro educativo Fernando Valerio, los primeros síntomas comenzaron a presentarse alrededor de las 9:15 o 9:30 de la mañana de ayer martes, aproximadamente una hora después de que iniciara la distribución de la leche con chocolate.

Síntomas y atención

Informó que los estudiantes, con edades entre seis y 12 años, presentaron vómitos, diarrea, mareos y dolores estomacales, por lo que fue necesario solicitar asistencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 para trasladarlos y recibir atención médica.

El director indicó que la leche no presentaba signos visibles de descomposición, aunque señaló que, debido a la coincidencia entre su consumo y la aparición de los síntomas, se considera necesario determinar si el producto tuvo alguna relación con el malestar presentado por los alumnos.

"Nosotros, como centro, inmediatamente suspendimos el producto hasta que se determine si tiene relación con los malestares que presentaron los estudiantes", explicó Cabrera.

Señaló que posteriormente desde el Ministerio de Educación dispusieron la suspensión de la entrega de esa leche hasta nuevo aviso.

Investigan caso

Dijo, además, que técnicos y médicos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Ministerio de Salud Pública acudieron al plantel para evaluar la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

La profesora Mariel Luna, quien dijo que presentó problemas estomacales al consumir el producto, señaló que, afortunadamente, tanto ella como los demás afectados ya se encuentran en sus hogares.

Las autoridades informaron que ofrecerán detalles sobre el caso una vez concluya el proceso de investigación.