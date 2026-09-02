ADP reporta que 237 escuelas no iniciaron la docencia en primera semana del año escolar

En el centro, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo. ( SUMINISTRADAS POR LA ADP. )

Un total de 237 centros educativos públicos no inició las clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027, principalmente por problemas relacionados con la infraestructura, según un monitoreo presentado este miércoles por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, informó que estos planteles representan el 12.9 % de los 1,832 reportes válidos recopilados por la organización entre el 24 y el 28 de agosto.

"Uno de cada ocho centros reportados no abrió con estudiantes para un total de 237 centros educativos del país", afirmó Hidalgo al presentar los resultados del Primer Monitoreo de Apertura del Año Escolar 2026-2027, elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos Badía.

El informe también señala que 108 centros, equivalentes al 5.9 %, iniciaron las clases solo en algunas tandas o niveles. En total, 345 planteles, el 18.8 %, no lograron una apertura plena.

Infraestructura, principal dificultad

De acuerdo con el levantamiento, 199 de los 345 centros que no tuvieron una apertura plena, equivalentes al 57.7 %, atribuyeron la situación al estado físico de las instalaciones.

Entre los problemas reportados figuran obras sin terminar, aulas inservibles y falta de agua o electricidad.

A esto se suma que el 60.3 % de los planteles monitoreados, unos 1,105 centros, no recibió reparaciones durante las vacaciones escolares.

En otros 121 centros, equivalentes al 6.6 %, las reparaciones sí se estaban realizando, pero las obras permanecían en ejecución e impedían la docencia al momento del levantamiento.

"La intervención que debía preparar la escuela terminó estorbándola. Esta es la otra cara de la principal causa de no apertura, y apunta al mismo problema: el estado físico de las edificaciones escolares", indicó Hidalgo.

La segunda causa más frecuente de la falta de apertura no estuvo relacionada con las condiciones del plantel. Un total de 88 centros, el 25.5 %, reportó que los estudiantes no llegaron, pese a que las escuelas estaban listas y el personal estaba presente.

Asimismo, 34 centros, equivalentes al 9.9 %, reportaron falta de personal, mientras que la acción gremial fue señalada como causa en solo cinco casos, equivalentes al 1.4 %.

Baja asistencia estudiantil

El monitoreo también encontró una baja asistencia durante los primeros días de clases.

En los centros públicos que reportaron haber iniciado la docencia, el 59.1 % de los planteles del nivel inicial y el 58.7 % de primaria registraron una asistencia inferior al 75 %.

En secundaria, el 57.6 % de los centros reportó una asistencia por debajo del 75 %, mientras que en el 13.3 % no se suministró el dato.

El informe concluye que la baja asistencia se presentó en los tres niveles educativos y no estuvo limitada a un grupo de edad.

Personal docente con mayor presencia

En cuanto al personal docente, la ADP reportó que en el 88.7 % de los centros asistieron todos los profesores, mientras que, en apenas 26 planteles, equivalentes al 1.4 %, faltó más de la mitad del personal docente.

En el caso del personal de apoyo y administrativo, la asistencia fue completa en el 84.3 % de los centros, mientras que, en 270 planteles, equivalentes al 14.7 %, el personal estuvo incompleto.

Monitoreo

El monitoreo abarcó 1,729 centros educativos, equivalentes al 22.3 % de las 7,760 escuelas públicas del país.

Según explicó Hidalgo, los datos fueron recopilados a partir de respuestas de docentes, directores y dirigentes de la ADP en distintas zonas del territorio nacional.

De los 1,832 reportes considerados válidos, 1,487 centros, equivalentes al 81.2 %, iniciaron la docencia con estudiantes; 108 lo hicieron parcialmente y 237 no comenzaron las clases con alumnos.

Hidalgo destacó que los resultados permiten identificar las condiciones en que inició el año escolar y, particularmente, las dificultades que persisten en materia de infraestructura en los planteles públicos.