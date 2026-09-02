Colegios aseguran que regulación de celulares no ha generado conflictos en el inicio del año escolar

Cajas transparentes utilizadas para guardar los celulares de los estudiantes durante la jornada escolar. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

Los estudiantes se han adaptado sin mayores inconvenientes a la regulación del uso de celulares en los centros educativos, según explicaron directivos de colegios y escuelas consultados durante los primeros días del año escolar.

En el colegio Cicre, ubicado en la avenida República de Colombia, la directora Santa Vargas aseguró que la aplicación de la medida no ha generado conflictos entre los estudiantes, debido a que el centro ya contaba con un protocolo para el manejo de estos dispositivos.

"Nosotros no hemos tenido problemas con la tecnología", afirmó Vargas, quien explicó que los estudiantes de nuevo ingreso conocieron las normas desde el proceso de inscripción, cuando sus padres recibieron el manual de convivencia del centro.

La dinámica, según detalló, consiste en que los estudiantes entregan sus celulares al llegar al aula. Cada uno apaga su dispositivo, lo coloca en una caja y esta permanece cerrada bajo llave durante la jornada escolar.

"Eso aquí no ha sido nada de presión. Llega la maestra, abre las cajas, cada uno apaga su celular, lo coloca ahí en su cajita y se cierra con llave", explicó.

La directora señaló que la medida también contempla a los docentes, quienes deben entregar sus teléfonos en determinadas circunstancias.

Durante un recorrido por el centro educativo se observó una menor presencia de celulares en los cursos más bajos de secundaria, mientras que en los niveles superiores era mayor la cantidad de estudiantes que los llevaba.

Vargas explicó que algunos alumnos han optado incluso por no llevar sus teléfonos al colegio, debido a que saben que no podrán utilizarlos durante las clases.

"La ordenanza viene a normalizar lo que ya hacíamos"

Una situación similar se presenta en la escuela República de Perú, cuyo director explicó que el centro ya tenía restricciones para el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición del Ministerio de Educación.

"Bueno, no hemos tenido incidencia. Como le digo, ya había una cultura. Simple y llanamente, la ordenanza viene a normalizar ya como un documento oficial", sostuvo.

Explicó que los dispositivos electrónicos podrán ser utilizados cuando tengan un propósito pedagógico y bajo coordinación previa con el centro educativo.

"Se iba a regular, se iba a utilizar de forma regulada, no solamente el celular, sino cualquier dispositivo electrónico. Iba a ser con fines meramente pedagógicos", indicó.

El director agregó que la mayoría de los centros educativos ya contaban con protocolos relacionados con el uso de estos dispositivos, por lo que la nueva disposición ha servido para establecer un marco común.

¿Qué establece la Orden 011-2026?

La Orden Departamental 011-2026 establece lineamientos nacionales para regular el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados, con el objetivo de promover un uso más seguro y equilibrado de la tecnología.

La disposición contempla restricciones para los distintos niveles educativos y un uso regulado y supervisado de los dispositivos en secundaria, de acuerdo con criterios pedagógicos definidos por cada institución.

También establece excepciones para estudiantes que necesiten mantener el dispositivo cerca por razones de salud o para permitir que sus padres o tutores puedan monitorear su estado mediante alguna aplicación.

Los centros educativos tienen un plazo máximo de 90 días calendario, contados a partir del 27 de mayo de 2026, para implementar las medidas establecidas en la orden.