¿Tomaste la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales? Ya puedes consultar tus resultados

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que ya están disponibles los resultados oficiales correspondientes a la segunda convocatoria de las Pruebas Nacionales del año escolar 2025-2026, realizada del 6 al 9 de agosto.

En una nota de prensa, la institución indicó que el proceso de procesamiento, validación y consolidación de los datos concluyó de manera satisfactoria, conforme al cronograma establecido, lo que permite a los estudiantes participantes consultar sus resultados de manera oportuna.

Los estudiantes pueden verificar sus resultados de manera gratuita a través del portal institucional .

Asimismo, recordó que en esta segunda convocatoria fueron evaluados cerca de 28,000 estudiantes del Nivel Secundario, en sus distintas modalidades, así como del subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en las cuatro áreas fundamentales contempladas en las Pruebas Nacionales.

Estudiantes evaluados

El Minerd señaló que, con el propósito de garantizar un acceso ágil, transparente y seguro a la información, habilitó la consulta digital de las calificaciones.

¿Cómo consultar los resultados? Los estudiantes pueden consultar sus calificaciones de forma gratuita. Ingresar al portal del Minerd: https://certificado.ministeriodeeducacion.gob.do/ Seleccionar el nivel: básico o medioCódigo de Estudiante o Número de Registro Estudiantil (RNE). Si no recuerdan este número, pueden hacer clic en la opción "¿Olvidaste tu RNE?" y seguir las instrucciones para recuperarlo.Validar que no es un robotPulsar el botón Buscar.