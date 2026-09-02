Las escuelas públicas del Gran Santo Domingo comenzaron a aplicar desde este martes un recorte en el horario escolar solicitado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que contempla la reducción de una hora en la jornada escolar extendida y de 30 minutos en la jornada regular.

La medida fue adoptada desde el lunes 31 de agosto por las 16 estructuras de la ADP en el Gran Santo Domingo, cuyos docentes alegan que desde hace años reclaman al Ministerio de Educación el nombramiento de personal de apoyo para los centros educativos.

Génesis Santos, secretaria de Asuntos Docentes y Pedagógicos del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, explicó que la falta de personal ha llevado a los maestros a asumir tareas que no corresponden directamente a su función, entre ellas labores de limpieza, además de no contar con una hora destinada exclusivamente para el almuerzo.

Según Santos, esta situación ha incidido en el deterioro de la salud física y emocional de los docentes y en su motivación.

"Los maestros en el Gran Santo Domingo no tienen una hora de almuerzo", afirmó la dirigente, quien agregó que el problema se ha agravado en los últimos años debido a la falta de personal en los centros educativos.

Santos aseguró que el recorte no implica dejar de impartir las horas pedagógicas establecidas, ya que los docentes están reorganizando sus horarios para cumplir con el tiempo de docencia en las aulas.

"Los estudiantes prácticamente esa hora la pierden porque el docente tiene que dedicarse a limpiar, a comerse el chiste de comida que se va a comer y como quiera", sostuvo.

Indicó que la decisión fue tomada luego de años de reuniones, comunicaciones y asambleas con padres para reclamar una solución a la falta de personal.

Reclaman personal de apoyo

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, llamó a las autoridades educativas a prestar atención al reclamo de los docentes del Gran Santo Domingo y disponer el nombramiento del personal que hace falta en las escuelas.

"Lo que tienen que hacer es volver consejería, porteros, jardineros, serenos y profesores que están haciendo falta", expresó.

Hidalgo indicó que, una vez se regularice la situación, los centros podrían retornar a sus horarios habituales y manifestó su esperanza de que la respuesta de las autoridades llegue pronto.

La situación en las escuelas

En la Escuela Primaria República de Paraguay, uno de los centros que aplica la medida, el maestro de Educación Física, Francisco, explicó que el plantel ha enfrentado dificultades durante años por la falta de personal de apoyo.

Indicó que actualmente cuentan con cuatro empleados para esas labores, mientras que el año pasado solo tenían uno.

La falta de personal, según explicó, dificulta las labores de limpieza y otras tareas necesarias para el funcionamiento del centro.

En la Escuela República de Chile también están siguiendo las directrices de la ADP. Su director, Manuel Rodríguez, explicó que varios de los profesores del plantel pertenecen al gremio, por lo que decidieron acoger la disposición.

Rodríguez señaló que los padres esperan que la situación pueda solucionarse, especialmente porque el año escolar apenas comienza y los estudiantes se encuentran en proceso de adaptación.

"Ya si iniciamos así, lamentablemente eso también trae una repetición con los estudiantes porque no se adaptan al horario que tiene que estar", expresó.

En la Escuela Primaria República del Perú, el director José Alberto Peña Martínez explicó que la unidad de base sindical del centro, integrada por los maestros, acogió el llamado de la ADP.

Antes de aplicar la medida, el centro sostuvo una conversación con los padres y reorganizó servicios como el almuerzo y el transporte escolar para ajustarlos al nuevo horario.

No todos los centros educativos acogieron la disposición. Los salesianos y otros colegios conveniados no aplicaron el recorte de horario solicitado por la ADP.

Diario Libre solicitó al Ministerio de Educación una respuesta sobre la medida y los reclamos de los docentes por la falta de personal de apoyo en los centros educativos, pero al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.