Escuela República de Chile espera desde hace meses retiro de árbol que afecta pared

Pared afectada por las raíces del árbol, que da a la acera por donde diariamente transitan niños y ciudadanos. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Una pared de la escuela República de Chile, en el sector San Carlos, presenta una inclinación que mantiene preocupada a la comunidad educativa ante el riesgo de que pueda colapsar sobre la acera por donde diariamente transitan estudiantes y peatones.

La estructura, ubicada en el perímetro del plantel y próxima a la entrada del centro educativo, se ha separado y deformado, situación que el director de la escuela, Manuel E. de los Santos Leis, atribuye al crecimiento de las raíces de un árbol que se encuentra dentro del recinto escolar.

El deterioro de la pared ha generado preocupación debido a que está junto a una acera utilizada diariamente por estudiantes, padres, personal del centro y transeúntes.

De acuerdo con De los Santos Leis, la escuela cuenta desde hace varios meses con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente para retirar el árbol, pero todavía espera que el Ministerio de Educación (Minerd) ejecute los trabajos necesarios.

"Ya tenemos el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para cortarlo, porque es un área protegida. Ya tenemos el permiso para que vengan. Solo estamos esperando que vengan y coloquen la línea para que puedan subir una grúa y tratar de hacer el trabajo, pero en esto ya tenemos algunos meses", explicó el director.

El educador señaló que personal del Minerd ya ha acudido al plantel y conoce la situación, pero la intervención todavía no se ha concretado.

Riesgo de colapso

La principal preocupación de la comunidad educativa es que la pared continúe cediendo y termine desplomándose, especialmente ante condiciones que puedan aumentar la presión sobre la estructura.

"Cualquier lluvia o temblor de tierra puede hacer que esta pared colapse", advirtió el director.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/02092026-arbol-cayendose-en-escuela-joliver-brito202609020001-297fbbd6.jpg La pared presenta una separación de la columna con la que originalmente estaba unida. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/02092026-arbol-cayendose-en-escuela-joliver-brito202609020003-72b41dbd.jpg Árbol ubicado dentro del plantel, cuyas raíces habrían provocado presión sobre la pared, según el director de la escuela. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO ) ‹ >

La situación también ha generado inquietud entre residentes de la comunidad, debido a que un posible desprendimiento no afectaría únicamente a quienes se encuentran dentro del centro educativo, sino también a los peatones que utilizan la acera contigua.

La escuela República de Chile es un centro educativo público ubicado en la calle Montecristi, en San Carlos, Distrito Nacional.

Espera de intervención

El centro educativo permanece a la espera de que se retire el árbol y se adopten las medidas necesarias para evitar que la pared llegue a colapsar.