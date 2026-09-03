Empresarios e instituciones de RD unen esfuerzos para impulsar educación superior inclusiva

La empresaria turística Haydée Kuret de Rainieri, Verónica Díaz Rainieri, Kenia del Orbe, encargada de Cooperación de la Embajada Dominicana en Chile y Juan Tomás Díaz. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Con el objetivo de impulsar un modelo de educación superior inclusiva en la República Dominicana, la empresaria turística Haydée Kuret de Rainieri, el empresario Juan Tomás Díaz y Verónica Díaz Rainieri, junto a representantes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Save the Children Dominicana y Fundación Integra, desarrollaron una agenda de trabajo en Chile para conocer la experiencia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) en programas de inclusión y formación universitaria para personas con discapacidad.

Durante la visita, la delegación conoció de primera mano las metodologías, experiencias y resultados de estas iniciativas, mediante la observación de clases y el intercambio con los equipos responsables.

El objetivo principal fue analizar su posible adaptación a la realidad dominicana y sentar las bases para la implementación de un programa especializados en el país.

La misión igualmente contempló la elaboración de un programa de trabajo que permita dar continuidad al proceso, ya de vuelta en la República Dominicana.

Buscan acuerdo de cooperación

Como parte de la agenda, el área de Cooperación de la Embajada de la República Dominicana en Chile acompañó el proceso, con miras a avanzar hacia un acuerdo interuniversitario entre la Universidad Andrés Bello y la Unphu.

En ese contexto, la delegación sostuvo un encuentro con el embajador dominicano en Chile, Juan Cohén.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-60639-pm-5fdf13e9.jpeg El embajador dominicano en Chile, Juan Cohén; la empresaria turística Haydée Kuret de Rainieri, el empresario Juan Tomás Díaz, Verónica Díaz Rainieri junto a representantes de la misión empresarial educativa. (CEDIDA DE DIARIO LIBRE)

La experiencia de Verónica Díaz Rainieri

En el marco de esta iniciativa, Verónica Díaz Rainieri aportó su experiencia como embajadora del programa Escuelas Unificadas, desde donde trabajó para fomentar el liderazgo juvenil y la participación de personas con discapacidad en espacios educativos y recreativos.

Díaz Rainieri también se destacó como atleta de Olimpiadas Especiales. Su talento deportivo se extendió a distintas disciplinas y, particularmente en la natación, una de sus grandes pasiones, demostró ser una competidora excepcional al lograr una medalla de oro en la Universidad Andrés Bello (UNAB), donde cursó una licenciatura en Habilidades Laborales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/agenda-empresarial-educativa-en-chile-3-c04e0750.jpg Haydée Kuret de Rainieri, Verónica Díaz Rainieri y Juan Tomás Díaz durante la visita a la Universidad Andrés Bello en Chile. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Casi 500 mil personas reportaron alguna discapacidad

La iniciativa adquiere especial relevancia ante la realidad de la población dominicana. De acuerdo con los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022, en la República Dominicana residían hasta ese entonces 478,300 personas de cinco años o más con discapacidad, cifra que representa al 4.8 % de la población en ese rango etario.

Este porcentaje indica que aproximadamente una de cada 20 personas enfrenta alguna dificultad funcional importante en el país.

La visita de los empresarios a Chile bus ca abrir nuevas oportunidades de acceso a la educación superior , fortalecer la inclusión y crear un modelo que permita que más personas con discapacidad desarrollen sus capacidades, alcancen una formación profesional y participen plenamente en la sociedad dominicana.