Decenas de estudiantes, profesores y comunitarios del distrito municipal de Los Fríos, en Padre Las Casas, Azua, encendieron velas la noche del jueves para reclamar al Gobierno la terminación del liceo Hilario Santos de León, una obra que lleva 14 años en construcción y cuya entrega había sido prometida antes del inicio del año escolar.

Los manifestantes denunciaron que, tras los reportajes publicados por Diario Libre en mayo pasado sobre las condiciones en que reciben docencia, las autoridades se comprometieron a agilizar los trabajos para concluir el plantel.

Sin embargo, aseguran que, aunque en la obra hay trabajadores, el ritmo continúa siendo lento y el liceo todavía no está listo.

Actualmente, los estudiantes reciben clases en un local que anteriormente funcionaba como escuela rural. En ese espacio, los alumnos permanecían hacinados, con dificultades incluso para recibir algunas asignaturas complementarias.

Durante la protesta, los estudiantes y comunitarios también solicitaron que sea entregado el desayuno escolar, otro de los reclamos que mantienen las familias de la zona.

14 años esperando un liceo

El liceo Hilario Santos de León comenzó a construirse hace aproximadamente 14 años. La obra está destinada a beneficiar a unos 160 estudiantes de Los Fríos y de comunidades cercanas como El Montazo, La Cucarita, Los Montacitos y otras localidades.

En mayo pasado, cuando Diario Libre visitó la zona, la construcción presentaba un avance limitado y apenas había dos obreros trabajando en el lugar. Para entonces, la Dirección de Infraestructura Escolar había atribuido parte de los retrasos a las condiciones climáticas y había informado sobre la entrega de recursos para continuar la ejecución.

La situación provocó que la comunidad reclamara públicamente una solución. En aquella ocasión, la obra había sido presupuestada en 53 millones de pesos, de los cuales, según explicó la contratista, unos 50 millones habían sido consumidos en la ejecución de los muros de contención. La ingeniera a cargo proyectaba entonces que el plantel podría ser entregado en 2027.

Los Fríos se encuentra en la cordillera Central, a más de 1,500 metros sobre el nivel del mar. El liceo está llamado a recibir estudiantes no solo de la comunidad cabecera, sino también de otras localidades cercanas que dependen del centro educativo para cursar el bachillerato.