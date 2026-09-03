ITLA otorga 118 becas de educación superior para carreras tecnológicas

Parte de los jóvenes beneficiados por el ITLA con becas, este jueves 3 de septiembre. ( ITLA )

Con una inversión institucional de 11 millones de pesos, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) otorgó este jueves 118 becas de Educación Superior durante su segunda convocatoria de 2026.

Los jóvenes beneficiados tendrán la oportunidad de formarse en carreras tecnológicas de alta demanda y prepararse para responder a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

Las becas están destinadas a facilitar el ingreso de nuevos estudiantes a programas académicos vinculados a áreas estratégicas para el desarrollo nacional, entre ellas Desarrollo de Software, Multimedia y Seguridad Informática, así como otras carreras tecnológicas de alta demanda.

Participación femenina

"Más del 47 % de los beneficiarios de las distintas becas disponibles son mujeres, reflejando el creciente interés de las jóvenes por desarrollar sus capacidades en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)", expresó el vicerrector académico de la institución, Fabrizio Cabrera.

También manifestó que estas cifras evidencian el impacto de las políticas de becas en la ampliación de oportunidades educativas y en la incorporación de nuevos talentos a sectores vinculados con la transformación tecnológica y productiva del país.

Mediante una nota de prensa, Cabrera destacó el alcance de esta iniciativa y el compromiso de la institución con la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla el ITLA para continuar democratizando la educación tecnológica y fortalecer la formación de talento humano en áreas que responden a las necesidades actuales y futuras del mercado laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-03-at-64014-pm-6789251f.jpeg Acto de entrega en dónde 118 jóvenes podrán formarse en carreras de STEM. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)