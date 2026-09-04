Una solicitud de ayuda permitió transformar el Preescolar Las Abejitas

Así quedó el Preescolar Las Abejitas tras su renovación integral. ( PROPORCIONADA POR REFIDOMSA. )

La Fundación Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) entregó renovadas las instalaciones del Preescolar Las Abejitas, luego de ejecutar trabajos para mejorar las condiciones de seguridad, enseñanza y recreación del centro educativo.

La intervención incluyó la sustitución completa del techo, la instalación de nuevos pisos y plafones, mejoras en el sistema eléctrico y la iluminación, así como la adecuación de aceras y el reforzamiento de varias áreas de la estructura.

También fueron remodelados los baños, reemplazadas las puertas y ventanas y renovada la fachada principal. Además, se construyó un nuevo portal de acceso y se acondicionó el patio lateral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-04-at-123016-pm-1-176f2930.jpeg El presidente de Refidomsa Samuel Pereyra distribuyó libros escolares durante la entrega. (PROPORCIONADA POR REFIDOMSA)

El proyecto comprendió la incorporación de mobiliario escolar, la creación de un mural temático y la rehabilitación de la cancha, destinada a las actividades recreativas, deportivas y de convivencia de los estudiantes.

Durante la entrega, la fundación distribuyó igualmente útiles escolares y libros de texto entre los alumnos del preescolar.

El presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, explicó que la remodelación surgió después de que la directora del plantel, Josefina Martínez, solicitara ayuda para mejorar las condiciones en las que reciben docencia los niños.

"Doña Josefina tocó nuestra puerta pensando en sus alumnos y nosotros respondimos, sumándonos al esfuerzo que ella y esta comunidad realizan todos los días para ofrecerles a sus niños un espacio digno donde aprender y crecer", manifestó Pereyra.

Martínez sostuvo que las nuevas instalaciones facilitarán el proceso de aprendizaje y el trabajo cotidiano de los docentes y colaboradores del centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/whatsapp-image-2026-09-04-at-123016-pm-2-21d4a2a9.jpeg En el acto participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el diputado Aníbal Díaz, y Rita Abinader. (PROPORCIONADA POR REFIDOMSA.)

Reacciones y testimonios

"Las Abejitas es un lugar al que le hemos dedicado muchos años de trabajo, cariño y esfuerzo, y verlo hoy renovado nos llena de alegría", expresó la educadora.

La entrega fue encabezada por Pereyra; Noelia García de Pereyra, integrante del Consejo de la Fundación Refidomsa, y Sabrina Andújar, directora ejecutiva de la organización.

En el acto participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el diputado Aníbal Díaz, y Rita Abinader.

Refidomsa no especificó en la información suministrada el monto invertido, la cantidad exacta de estudiantes beneficiados ni la ubicación del preescolar.