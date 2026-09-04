Empresa Dominicana de Cales entrega su primera Beca a la Excelencia

En el centro, Carolina Javier Rodríguez, estudiante destacada del Liceo El Pomier, de San Cristóbal, beneficiaria de la primera beca universitaria del programa Beca a la Excelencia Docalsa. ( FOTO CEDIDA POR DOCALSA. )

La empresa Dominicana de Cales, S.A. (Docalsa) puso en marcha su programa Beca a la Excelencia Docalsa con la entrega de una beca universitaria completa a Carolina Javier Rodríguez, estudiante destacada del Liceo El Pomier, en San Cristóbal.

Rodríguez cursará la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), con una beca que cubrirá los costos de su formación durante los cuatro años previstos para completar la carrera.

La inversión de Docalsa para esta primera beca asciende a RD$883,190.78, monto que incluye matrícula, créditos académicos, inscripción y otros gastos vinculados a la formación profesional de la estudiante.

El programa está dirigido a jóvenes destacados de las comunidades de la sección El Borbón, en San Cristóbal, y busca apoyar su formación universitaria tomando en cuenta su desempeño académico, los valores que promueven en sus comunidades y su situación socioeconómica.

"Creemos que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestras comunidades. Esta beca representa nuestra confianza en el talento de El Pomier y nuestro compromiso de acompañar a jóvenes que, con esfuerzo, dedicación y valores, están construyendo nuevas oportunidades para su futuro", expresó Francisco Aponte, vicepresidente de cumplimiento y vocero oficial de Docalsa.

Compromiso de Docalsa

La empresa indicó que la iniciativa forma parte de su compromiso con la educación como herramienta de movilidad social y desarrollo sostenible en las comunidades donde tiene presencia.

En el acto de entrega participaron, además de Aponte, Emanuela Delfino, vicepresidenta administrativa y financiera de Docalsa; Natividad Rodríguez, madre de la estudiante, y Genny Agüero, directora del Liceo El Pomier.