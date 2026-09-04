ADP denuncia que el Gobierno mantiene intención de fusionar Minerd y Mescyt

Menegildo De la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció que el Gobierno mantiene su intención de fusionar los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), pese al rechazo que, según afirmó, generó la propuesta durante el proceso de consultas promovido por el Ejecutivo.

El gremio también señaló que se pretendería aprovechar la mayoría congresual del partido oficialista para "imponer", mediante una ley, una reforma que, según sostuvo, no ha sido consensuada con la comunidad educativa ni con la sociedad dominicana.

A través de una nota de prensa, la ADP sostuvo que, tras la oposición generada por la propuesta inicial de fusión, el Gobierno dejó sin efecto el decreto correspondiente y posteriormente creó, mediante el Decreto 309-26, una comisión encargada de preparar una propuesta de transformación del sistema educativo.

Sin embargo, el gremio afirmó que la intención de fusionar ambos ministerios permanece, pese al proceso de consultas realizado por el Gobierno.

La organización cuestionó que los resultados de esas consultas no hayan sido dados a conocer públicamente y señaló que se estaría preparando la introducción de la propuesta en el Congreso Nacional para aprovechar la mayoría legislativa del partido de gobierno.

Señalan vía legislativa

La posición fue expuesta por el profesor Menegildo De la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, durante el programa "La Voz del CEN", donde analizó las modificaciones que se promueven a distintas legislaciones que impactan al magisterio y al sistema educativo.

De la Rosa advirtió que la propuesta podría ser introducida en el Congreso Nacional sin ser dada a conocer previamente, aprovechando la mayoría congresual del partido de gobierno.

"¿Cómo lo van a hacer? Aprovechando la mayoría congresual que tiene el partido de gobierno, introducir la ley sin darla a conocer", advirtió.

En ese sentido, el gremio afirmó que está dispuesto a contribuir a una transformación real de la educación dominicana.

"No vamos a permitir la fusión de los ministerios", añadió el gremio.

ADP dice no oponerse a cambios

De la Rosa enfatizó que la ADP no se opone a la transformación del sistema educativo y aseguró que el sindicato cuenta con propuestas para mejorar la educación dominicana.

Según explicó, esas propuestas fueron elaboradas en el congreso pedagógico realizado por la organización en abril de este año.

El dirigente señaló que lo que rechaza la ADP es que se pretenda presentar una nueva ley como condición para transformar el sistema educativo y, especialmente, que ese proceso sea utilizado para fusionar instituciones y modificar el esquema mediante el cual se financia la educación pública.

Advierten sobre recursos

El destino de los recursos correspondientes al 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria fue colocado por la ADP en el centro de sus cuestionamientos.

El gremio advirtió que la fusión podría terminar colocando bajo una misma estructura los recursos destinados a la educación preuniversitaria, la educación superior y la cultura, en lugar de avanzar hacia el incremento de la inversión educativa establecido en la planificación nacional.

La ADP señaló que, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la inversión debería avanzar hacia niveles superiores al 4 % y alcanzar el 7 % del PIB en 2030.

La organización también cuestionó que la inversión educativa haya estado por debajo del 4 % del PIB y denunció que, durante los últimos cuatro años, el Minerd ha devuelto partidas presupuestarias de 20,000, 22,000 y hasta 24,000 millones de pesos.

Según la ADP, esos recursos pudieron utilizarse para terminar escuelas, construir aulas y atender parte de las carencias que todavía afectan a estudiantes y docentes.