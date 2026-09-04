Minerd advierte a la ADP que horario escolar debe cumplirse en todos los centros

Una maestra impartiendo docencia en un aula de una escuela pública. ( FOTO SUMINISTRADA POR EL MINERD. )

El Ministerio de Educación (Minerd) advirtió este viernes que el calendario y el horario escolar aprobados por el Consejo Nacional de Educación deben cumplirse en todos los centros educativos del país.

Las declaraciones surgen luego de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dispusiera una reducción de la jornada escolar en las escuelas públicas del Gran Santo Domingo.

En respuesta a una solicitud de Diario Libre, el Minerd señaló que el cumplimiento del horario es fundamental para garantizar que los estudiantes reciban íntegramente el tiempo de aprendizaje que les corresponde.

"El calendario y el horario escolar aprobados por el Consejo Nacional de Educación deben cumplirse en todos los centros educativos del país, en garantía del derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir la docencia y el tiempo de aprendizaje que les corresponde", indicó la institución.

El Ministerio sostuvo que uno de los principales desafíos del año escolar es mejorar la calidad de los aprendizajes, para lo cual consideró indispensable que los estudiantes permanezcan en las aulas y reciban el tiempo de docencia establecido.

Medidas anunciadas

La posición del Minerd se produce luego de que las 16 estructuras de la ADP en el Gran Santo Domingo comenzaran a aplicar, desde el pasado lunes 31 de agosto, un recorte del horario escolar como mecanismo de presión para reclamar el nombramiento de personal de apoyo en los centros educativos.

La medida contempla una reducción de una hora en la jornada escolar extendida y de 30 minutos en la jornada regular.

La ADP sostiene que los docentes llevan años reclamando al Ministerio la designación del personal que, según afirman, hace falta en las escuelas para garantizar el funcionamiento de los centros.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, llamó a las autoridades educativas a atender el reclamo y disponer el nombramiento de conserjes, porteros, jardineros, serenos y docentes que, según aseguró, hacen falta en los centros.

"Lo que tienen que hacer es nombrar conserjes, porteros, jardineros, serenos y profesores que están haciendo falta", expresó Hidalgo.

Reacción oficial

Ante la situación, el Ministerio de Educación aseguró que mantiene abiertos los espacios de diálogo con el sector docente para abordar sus reclamos, pero insistió en que estos deben canalizarse sin afectar el desarrollo de la jornada escolar.

"Cualquier reclamo debe canalizarse sin afectar el desarrollo de la jornada escolar ni reducir las horas de docencia de los estudiantes", señaló la institución.

El Minerd también recordó que el horario escolar forma parte de los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Educación, organismo en el que participan los distintos sectores vinculados al sistema educativo.

En ese sentido, hizo un llamado a "honrar los acuerdos asumidos" y a trabajar junto con la comunidad educativa para garantizar que los estudiantes permanezcan en las aulas y mejoren sus aprendizajes.

La ADP, por su parte, ha señalado que la reducción del horario es una medida temporal y que los centros podrían retornar a su jornada habitual una vez que las autoridades atiendan sus reclamos.

Hidalgo manifestó su esperanza de que la respuesta del Ministerio llegue pronto y se regularice la situación.