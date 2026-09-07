Más del 98 % de las escuelas públicas mantiene la docencia con normalidad

Más del 98% de los centros educativos funcionan normal en todo país, mientras avanzan intervenciones en menos del 2%. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Más del 98 % de los centros educativos públicos del país funciona con normalidad, mientras menos del 2 % permanece bajo intervenciones o condiciones que han requerido medidas especiales para garantizar la continuidad del año escolar 2026-2027, informó la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el corte nacional realizado al 6 de septiembre, de los 7,960 planteles que integran la red pública, 114 centros iniciaron la docencia de manera parcial, combinando la modalidad presencial con la virtual.

De estos, 109 corresponden a planteles que se encuentran en proceso de remozamiento, cuyos trabajos son supervisados de manera individual y bajo protocolos establecidos según las condiciones estructurales y de seguridad de cada centro.

La DIE explicó que las intervenciones no necesariamente implican la suspensión de las clases, ya que en aquellos planteles donde los trabajos están concentrados en áreas delimitadas y existen condiciones de seguridad, las labores de construcción y la docencia pueden desarrollarse de manera simultánea.

En los casos donde esto no es posible, las autoridades han dispuesto soluciones transitorias para mantener el proceso educativo mientras concluyen las obras.

Trabajos continuarán durante septiembre y octubre

Mediante un comunicado de prensa, la institución indicó que cuenta con un levantamiento técnico de 214 centros educativos, realizado con la participación de equipos de supervisión y estructuras territoriales.

Según explicó, ese levantamiento permitió determinar que no todos los centros que presentan necesidades de infraestructura tienen condiciones críticas que impidan impartir docencia.

La DIE también señaló que en algunos planteles las intervenciones ya concluyeron y se habilitaron soluciones provisionales que permitieron iniciar las clases.

Tras el inicio del año escolar el pasado 24 de agosto, los trabajos de infraestructura se han mantenido de manera acelerada y en paralelo con la docencia, mediante jornadas extendidas, incluyendo horarios nocturnos y fines de semana, cuando las características de las obras lo permiten.

La Dirección de Infraestructura Escolar aseguró que los planteles pendientes de intervención serán entregados totalmente rehabilitados entre septiembre y octubre, de acuerdo con la programación establecida.

La entidad reiteró que las situaciones particulares de infraestructura deben recibir respuestas focalizadas y que estas no deben traducirse en una suspensión general de la docencia ni en una reducción del tiempo de aprendizaje en los centros que cuentan con condiciones para impartir clases.

La DIE afirmó que continuará trabajando para completar las intervenciones pendientes, al tiempo que procura preservar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa y garantizar el cumplimiento del calendario escolar.

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