El 40 % de los estudiantes dominicanos reporta ruido y desorden en las clases de Ciencias

El informe PISA señala que, entre 2015 y 2025, el clima disciplinario en las clases de Ciencias no presentó cambios significativos en República Dominicana, a diferencia de lo ocurrido en promedio en los países de la OCDE, donde mejoró. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El 40 % de los estudiantes dominicanos dijo que el ruido y el desorden interrumpen la mayoría o todas las clases de Ciencias, mientras que el 27 % afirmó que no puede trabajar bien en la mayoría o todas las clases, según los resultados de PISA 2025.

Los estudiantes también señalaron dificultades para mantener la atención durante las clases. El 37 % indicó que sus compañeros no escuchan lo que dice el profesor.

Estos porcentajes están por encima de los registrados en promedio entre los estudiantes de los países que participan en PISA. En el caso del ruido y el desorden, el promedio es de 31 %, mientras que el 19 % dice que no puede trabajar bien en la mayoría o todas las clases. Sobre la falta de atención de los compañeros, el promedio es de 29 %.

El informe señala que, entre 2015 y 2025, el clima disciplinario en las clases de Ciencias no presentó cambios significativos en República Dominicana, a diferencia de lo ocurrido en promedio en los países de la OCDE, donde mejoró.

PISA también señala que los países y economías que lograron mejorar el clima disciplinario en las aulas tienden a registrar estabilidad o aumentos en su desempeño promedio en Ciencias frente a los resultados de 2015.

Los estudiantes valoran a sus profesores

A pesar de las dificultades dentro de las aulas, los estudiantes dominicanos tienen una percepción positiva sobre el apoyo que reciben de sus docentes.

El 89 % dijo que, en la mayoría de las clases de Ciencias, el profesor muestra interés por el aprendizaje de cada estudiante.

Además, el 83 % afirmó que el docente continúa enseñando hasta que los estudiantes comprenden, mientras que el 86 % señaló que recibe ayuda adicional cuando la necesita.

Los tres indicadores superan los niveles registrados en promedio entre los países de la OCDE, donde las proporciones son de 69 %, 66 % y 73 %, respectivamente.

En comparación con 2015, el porcentaje de estudiantes que percibe interés del profesor se mantuvo en 89 %. La percepción de que el docente continúa enseñando hasta lograr la comprensión pasó de 84 % a 83 %, mientras que quienes dijeron recibir ayuda adicional aumentaron de 80 % a 86 %.

Menos acompañamiento de los padres

Los resultados de PISA 2025 también muestran una reducción en el acompañamiento familiar que reportan los estudiantes dominicanos.

El 49 % dijo que sus padres o tutores les preguntan al menos una vez por semana qué hicieron en la escuela. En 2022, este porcentaje era de 65 %.

Asimismo, el 37 % afirmó que conversa al menos una vez por semana con sus padres o tutores sobre problemas que pueda estar teniendo en la escuela. Tres años antes, esa proporción era de 56 %.

La reducción del apoyo familiar se produjo entre 2022 y 2025 en casi todos los países y economías que participaron en PISA.