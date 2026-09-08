Impulsa tu Futuro inicia evaluación de solicitudes de créditos educativos tras cerrar convocatoria

Una de las primeras etapas que comienza tras el cierre de la convocatoria es la subsanación de documentos, prevista del 8 al 15 de septiembre de 2026. ( FOTO CEDIDA POR IMPULSA TU FUTURO )

El programa Impulsa tu Futuro inició la etapa de revisión y evaluación de las solicitudes recibidas durante su primera convocatoria de créditos educativos, luego de concluir el pasado 7 de septiembre el período de recepción de postulaciones.

La convocatoria estuvo abierta desde el 28 de julio para personas interesadas en acceder a financiamiento para programas de formación técnico-superior especializada, carreras de grado y estudios de postgrado.

A partir de ahora, las solicitudes pasarán por distintas etapas que incluyen la revisión de documentos, verificación de los requisitos de elegibilidad, validación de la información suministrada y evaluación técnica y crediticia, indica una nota de prensa.

Posteriormente, se aplicarán los criterios de selección y priorización establecidos en las bases de la convocatoria, antes de la aprobación de los beneficiarios, la notificación de los resultados y la formalización de los créditos.

Fechas que deben tomar en cuenta los postulantes

Una de las primeras etapas que comienza tras el cierre de la convocatoria es la subsanación de documentos, prevista del 8 al 15 de septiembre de 2026.

Los solicitantes a quienes se les requiera completar o corregir documentación dispondrán de cinco días laborables para atender la solicitud.

El cronograma establece además que el análisis técnico y crediticio y la elaboración del informe de elegibilidad concluirán el 30 de octubre.

La evaluación y selección de los beneficiarios está programada entre el 3 y el 6 de noviembre, mientras que la notificación de los resultados está prevista para el 9 de noviembre de 2026.

El inicio de los desembolsos está contemplado para el 1 de enero de 2027, conforme a las condiciones aprobadas.

No es necesario volver a solicitar

Impulsa tu Futuro aclaró que las personas que ya completaron su postulación no deben presentar una nueva solicitud.

Los postulantes deberán revisar periódicamente el correo electrónico utilizado durante el registro y mantenerse atentos a los canales oficiales del programa para conocer cualquier requerimiento o actualización relacionada con su solicitud.

La institución recordó que la presentación de una solicitud no garantiza por sí misma el otorgamiento de un crédito educativo, debido a que la aprobación estará sujeta a la disponibilidad de recursos del Fideicomiso y al cumplimiento de los criterios de elegibilidad, evaluación, priorización y selección.

El programa busca financiar estudios en áreas consideradas prioritarias y contribuir a la formación de capital humano en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de República Dominicana.

La información oficial sobre el proceso será difundida a través de los canales institucionales de Impulsa tu Futuro, incluyendo su página web, correo electrónico y redes sociales.