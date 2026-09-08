Cada día cuenta: alumnos con asistencia regular sacaron mejores resultados en PISA 2025

Los estudiantes dominicanos que mantuvieron una asistencia regular a clases obtuvieron mejores resultados en Ciencias en la prueba PISA 2025, con una diferencia de alrededor de 20 puntos frente a quienes reportaron cinco o más días completos de inasistencia, según datos divulgados por el Ministerio de Educación (Minerd).

El dato pone el foco en el tiempo efectivo de docencia, uno de los desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano. Durante el año lectivo 2024-2025, las regionales educativas registraron un promedio de 18.9 días de docencia perdidos, de acuerdo con cifras del propio Ministerio.

En ese contexto, el Minerd sostiene que los resultados de la evaluación refuerzan la importancia de garantizar el cumplimiento del calendario y el horario escolar, al considerar que cada día de clases representa una oportunidad para el aprendizaje.

La evaluación también registró un aumento en la proporción de estudiantes que alcanzó al menos el nivel básico de competencias en Ciencias, que pasó de alrededor del 15 % en 2018 a 26 % en 2025.

La información sobre estos resultados fue divulgada por el Minerd mediante una nota de prensa, en la que la institución destaca los avances registrados por el país en aprendizaje, equidad y acceso a la educación.

También mejoran Matemática y Lectura

El avance no se limitó a Ciencias. En Matemática, el puntaje promedio pasó de 334 puntos en 2018 a 339 en 2025, mientras que en Lectura aumentó de 342 a 346 puntos.

Con 361 puntos, Ciencias fue el área con el mayor resultado de las tres evaluadas en la prueba de 2025.

La evaluación fue aplicada entre el 21 de abril y el 30 de mayo a 7,080 estudiantes de 15 años, pertenecientes a 257 centros educativos de las 18 regionales educativas. La muestra representa aproximadamente a 127,900 estudiantes dominicanos de esa edad.

La equidad aparece entre los resultados favorables

Otro de los elementos destacados por el Minerd es la equidad socioeconómica. Según la información divulgada, el 12 % de los estudiantes dominicanos de menor nivel socioeconómico se ubicó entre el 25 % de mejor desempeño en Ciencias del país, una proporción equivalente al promedio observado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Ministerio también cita un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que registra avances del país en acceso y permanencia educativa.

De acuerdo con esos datos, la participación de los niños un año antes de la edad oficial de ingreso a primaria alcanzó el 93 %, mientras que la finalización de la educación primaria llegó al 96 % y la del bachillerato al 64 %.

En aprendizaje, Unesco registra que la proporción de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencias en Lectura al finalizar la primaria pasó de 8 % a 16 %.

Minerd plantea proteger el calendario escolar

A partir de los resultados, el Ministerio sostiene que el cumplimiento del calendario escolar debe permanecer entre las prioridades del sistema educativo.

La institución informó que trabaja, dentro de la denominada Mesa de los Cinco Pilares, en un protocolo para el cumplimiento del calendario escolar, con el propósito de prevenir interrupciones y fortalecer el seguimiento del tiempo efectivo de docencia.

Además, el Consejo Nacional de Educación aprobó dos semanas adicionales al calendario escolar para compensar los días en los que pudiera dejar de impartirse docencia.

Los resultados de PISA serán incorporados por el Minerd según la nota de prensa, como parte de la evidencia utilizada para orientar el proceso de transformación educativa que impulsa el Gobierno, con énfasis en el fortalecimiento de los aprendizajes y el aprovechamiento efectivo del tiempo de clases.