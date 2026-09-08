El acompañamiento de los padres a los estudiantes dominicanos se redujo, según PISA 2025

El acompañamiento familiar en la vida escolar de los adolescentes dominicanos disminuyó entre 2022 y 2025, según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), dado a conocer este martes.

En 2025, el 49 % de los estudiantes de 15 años afirmó que sus padres o tutores les preguntaban, al menos una vez por semana, qué habían hecho en la escuela. Tres años antes, esa proporción alcanzaba el 65 %. La baja es de 16 puntos porcentuales.

La reducción fue todavía mayor entre quienes dijeron conversar con sus padres sobre los problemas que enfrentaban en el centro educativo. El porcentaje descendió del 56 % en 2022 al 37 % en 2025, para una diferencia de 19 puntos porcentuales.

Los datos forman parte de los resultados de PISA 2025 para República Dominicana, publicados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras proceden de las respuestas ofrecidas por los propios estudiantes en los cuestionarios complementarios de la evaluación.

Menos preguntas y conversaciones

Los resultados muestran una disminución en las dos formas de acompañamiento familiar examinadas en el informe.

La proporción de adolescentes cuyos padres preguntaban semanalmente por lo ocurrido en la escuela cayó 16 puntos porcentuales. En el caso de las conversaciones sobre dificultades escolares, la reducción fue de 19 puntos.

Esto significa que menos de la mitad de los estudiantes reportó mantener semanalmente alguno de estos intercambios con sus padres o tutores.

PISA no establece en la parte correspondiente a República Dominicana cuáles fueron las causas de la disminución del acompañamiento. Tampoco identifica los problemas sobre los que los estudiantes conversaban con sus familias ni las razones por las cuales otros no mantenían ese diálogo.

Los resultados abren, sin embargo, interrogantes sobre el nivel de participación de las familias en la educación de los adolescentes y sobre los mecanismos que utilizan las escuelas para comunicarse con los hogares.

Los resultados no explican por sí solos qué está alejando a los adultos de la vida escolar de los adolescentes. Para responder esa pregunta será necesario escuchar a las familias, los estudiantes, los orientadores y las asociaciones de padres, así como examinar los canales de comunicación existentes entre los hogares y los centros educativos.

Los alumnos recurren a maestros y compañeros

Mientras disminuyeron las conversaciones familiares, una proporción elevada de estudiantes afirmó buscar apoyo dentro de la escuela cuando tenía dificultades con sus tareas.

El 77 % dijo que pedía ayuda a sus profesores cuando la necesitaba, una proporción igual al promedio de la OCDE. Otro 79 % señaló que recurría a sus compañeros cuando no comprendía completamente algún contenido, frente al 82 % registrado entre los países de la organización.

El documento también recoge una valoración favorable del respaldo ofrecido por los docentes durante las clases de Ciencias.

El 89 % afirmó que sus profesores mostraban interés por el aprendizaje de cada estudiante; el 83 % dijo que continuaban explicando hasta que los alumnos comprendían y el 86 % señaló que recibía ayuda adicional cuando la necesitaba.

Resultados en aprendizajes

En la evaluación, República Dominicana obtuvo 361 puntos en Ciencias, 346 en Lectura y 339 en Matemática en la prueba PISA 2025, resultados que muestran una mejoría respecto a las primeras participaciones del país, especialmente en Ciencias, pero que todavía lo colocan entre los sistemas educativos con menor desempeño de América Latina.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que los resultados dominicanos de 2025 fueron estadísticamente similares a los de 2022 en las tres áreas. En una comparación de mayor plazo, Matemática y Ciencias permanecen por encima de los niveles registrados en 2015 y 2018, mientras Lectura se ha mantenido relativamente estable después de la caída observada entre 2015 y 2018.

República Dominicana ha avanzado respecto a sus primeros resultados, particularmente en Ciencias, pero la distancia frente a buena parte de América Latina y al promedio de la OCDE sigue siendo considerable.

De trece países latinoamericanos que participaron en PISA 2025, República Dominicana quedó entre los tres países con peores resultados.

Un resultado basado en las respuestas estudiantiles

PISA 2025 fue aplicada en República Dominicana a 7,080 estudiantes de 15 años pertenecientes a 257 centros educativos. La muestra representa aproximadamente a 127,900 alumnos de esa edad.

Además de completar la evaluación académica, los estudiantes respondieron durante aproximadamente 35 minutos un cuestionario sobre sus características personales, actitudes, hogares y experiencias escolares.

Los directores también completaron un formulario relacionado con la administración, la organización y el ambiente de aprendizaje de sus centros.

La OCDE advierte que los indicadores obtenidos a partir de las respuestas de estudiantes y directores deben interpretarse con cautela. Las diferencias pueden estar influidas por normas culturales, distintas interpretaciones de las preguntas y comportamientos de respuesta.