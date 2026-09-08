RD mejora, pero sigue lejos de varios países latinoamericanos de ingreso similar

A pesar de los avances en Ciencias, el país se mantiene en la parte baja del ranking educativo en América Latina, con un desempeño por debajo del promedio regional. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

República Dominicana obtuvo 361 puntos en Ciencias, 346 en Lectura y 339 en Matemática en la prueba PISA 2025, resultados que muestran una mejoría respecto a las primeras participaciones del país, especialmente en Ciencias, pero que todavía lo colocan entre los sistemas educativos con menor desempeño de América Latina.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que los resultados dominicanos de 2025 fueron estadísticamente similares a los de 2022 en las tres áreas. En una comparación de mayor plazo, Matemática y Ciencias permanecen por encima de los niveles registrados en 2015 y 2018, mientras Lectura se ha mantenido relativamente estable después de la caída observada entre 2015 y 2018.

República Dominicana ha avanzado respecto a sus primeros resultados, particularmente en Ciencias, pero la distancia frente a buena parte de América Latina y al promedio de la OCDE sigue siendo considerable.

La evaluación incluyó a 7,080 estudiantes dominicanos de 257 centros educativos y representa aproximadamente a 127,900 jóvenes de 15 años, equivalentes al 68 % de la población del país de esa edad. La OCDE indicó que todos los datos dominicanos cumplieron sus estándares de calidad y son aptos para la comparación internacional.

RD queda en la parte baja de América Latina

Trece países latinoamericanos participaron en PISA 2025. En Ciencias, República Dominicana, con 361 puntos, quedó por encima de Paraguay, con 355, y Guatemala, con 351, pero detrás de los otros diez sistemas de la región.

Uruguay obtuvo el mayor resultado latinoamericano en Ciencias, con 445 puntos, seguido de Chile con 442, Costa Rica con 424, Colombia y México con 414 cada uno, Brasil con 409 y Perú con 406. Ecuador y Argentina alcanzaron 393 y El Salvador 385, de acuerdo con los resultados oficiales de la OCDE.

La posición dominicana es similar en Matemática. Sus 339 puntos superaron los 334 obtenidos tanto por Paraguay como por Guatemala, pero quedaron detrás de El Salvador, con 346; Ecuador, 366; Argentina, 367; Brasil, 377; Colombia, 381; Perú, 382; Costa Rica, 387; México, 388; Chile, 403, y Uruguay, 405.

En Lectura, el país obtuvo 346 puntos. Solo Guatemala, con 337, presentó un promedio inferior entre los latinoamericanos participantes. Paraguay alcanzó 352; El Salvador, 366; Ecuador, 385; Argentina, 389; Perú, 390; Colombia, 399; México y Brasil, 408; Costa Rica, 416; Uruguay, 423, y Chile, 436.

Al calcular un promedio simple, no ponderado, de los 13 países latinoamericanos participantes, la región obtuvo aproximadamente 399 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 370 en Matemática. República Dominicana quedó alrededor de 38 puntos por debajo de ese promedio en Ciencias, 43 en Lectura y 31 en Matemática.

La OCDE advierte que una diferencia de puntuaciones entre países no debe interpretarse automáticamente como años exactos de escolaridad ni atribuirse a una sola política educativa. PISA compara conocimientos y capacidad para aplicarlos entre estudiantes de 15 años, pero los sistemas presentan diferencias económicas, sociales y de cobertura educativa.

¿Qué ocurre frente a países con ingresos similares?

La comparación económica también ofrece contexto. Para evitar el efecto del tamaño de la población, el indicador más útil en este caso es el producto interno bruto per cápita.

Según datos de 2025 del Banco Mundial, República Dominicana tiene un PIB per cápita de aproximadamente US$11,059. El promedio latinoamericano es prácticamente idéntico, de US$11,095.

Brasil constituye una de las comparaciones más cercanas: su PIB per cápita es de US$10,713, apenas unos US$346 inferior al dominicano. Sin embargo, obtuvo 409 puntos en Ciencias, 408 en Lectura y 377 en Matemática, frente a los 361, 346 y 339 de República Dominicana. Las diferencias son de 48 puntos en Ciencias, 62 en Lectura y 38 en Matemática.

Perú también posee un ingreso por habitante inferior al dominicano, de unos US$9,684, y obtuvo 406 puntos en Ciencias, 390 en Lectura y 382 en Matemática. Esto supone ventajas de entre 43 y 45 puntos sobre República Dominicana en las tres áreas.

Colombia, con un PIB per cápita de US$8,562, alrededor de un 23 % inferior al dominicano, obtuvo 414 puntos en Ciencias, 399 en Lectura y 381 en Matemática.

México tiene un ingreso por habitante algo superior, de US$13,889, y registró 414 puntos en Ciencias, 408 en Lectura y 388 en Matemática. Argentina, con aproximadamente US$14,898 por habitante, obtuvo 393, 389 y 367 puntos, respectivamente.

El reto de alcanzar las competencias mínimas

Más allá del ranking, uno de los indicadores centrales de PISA es cuántos estudiantes alcanzan al menos el nivel 2, considerado por la OCDE como el umbral básico para utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones relativamente sencillas.

En República Dominicana lo alcanzó el 26 % de los alumnos en Ciencias, frente al 74 % promedio de la OCDE. En Matemática llegó al nivel mínimo el 9 %, comparado con un promedio de 65 %, y en Lectura el 23 %, frente al 69 % de la OCDE.

Esto significa que aproximadamente tres de cada cuatro estudiantes dominicanos permanecieron por debajo del nivel básico en Ciencias y Lectura, y alrededor de nueve de cada diez en Matemática.

La evolución de Ciencias presenta, sin embargo, una señal favorable: desde 2015, la proporción de estudiantes dominicanos por debajo del nivel 2 disminuyó 12 puntos porcentuales. En Matemática no hubo un cambio estadísticamente significativo y en Lectura la proporción de estudiantes de bajo desempeño aumentó cinco puntos.

Equidad: un resultado distinto

La posición dominicana mejora cuando se observa la relación entre condición socioeconómica y desempeño.

Los estudiantes pertenecientes al 25 % de hogares socioeconómicamente más favorecidos superaron a los del 25 % más desfavorecido por 69 puntos en Ciencias. En la OCDE, la diferencia promedio fue mayor, de 85 puntos.

Además, el nivel socioeconómico explicó el 10 % de la variación del rendimiento científico dominicano, frente al 12 % promedio de la OCDE, y el 12 % de los estudiantes desfavorecidos logró situarse dentro del 25 % de mejor desempeño del país, exactamente la misma proporción observada en promedio entre los países de la organización.