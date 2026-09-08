PISA destaca a RD entre los países que elevaron su rendimiento en Ciencias, pero continúan rezagos

PISA fue aplicada en República Dominicana a 7,080 estudiantes de 15 años pertenecientes a 257 centros educativos, una muestra representativa de aproximadamente 127,900 alumnos de esa edad. La OCDE indicó que los datos del país cumplieron todos los estándares de calidad establecidos para la evaluación. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

República Dominicana consolidó en PISA 2025 una mejora de largo plazo en Ciencias, redujo la proporción de estudiantes con bajo desempeño en esa materia y mostró resultados favorables en equidad socioeconómica y apoyo docente, de acuerdo con los resultados oficiales publicados este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El país obtuvo 361 puntos en Ciencias, 339 en Matemática y 346 en Lectura. Frente a 2018, el mayor avance se produjo en Ciencias, que pasó de 336 a 361 puntos, una ganancia de 25 puntos. Matemática aumentó de 334 a 339 y Lectura de 342 a 346.

La OCDE confirma que, cuando se observa la evolución de más largo plazo, los resultados de República Dominicana en Ciencias y Matemática permanecen por encima de los registrados tanto en 2015 como en 2018. Además, incluyó al país entre los sistemas educativos que mejoraron su desempeño en Ciencias entre 2015 y 2025, en contraste con el deterioro observado internacionalmente en varias áreas educativas.

En comparación con PISA 2022, las diferencias en las tres materias no fueron estadísticamente significativas, por lo que la OCDE considera que los resultados permanecieron aproximadamente estables. Esto implica que el avance acumulado en Ciencias respecto a las primeras participaciones dominicanas se sostuvo en la medición de 2025.

PISA fue aplicada en República Dominicana a 7,080 estudiantes de 15 años pertenecientes a 257 centros educativos, una muestra representativa de aproximadamente 127,900 alumnos de esa edad. La OCDE indicó que los datos del país cumplieron todos los estándares de calidad establecidos para la evaluación.

Menos estudiantes rezagados en Ciencias

Uno de los resultados más relevantes se encuentra en el nivel de competencias científicas. El 26 % de los estudiantes dominicanos alcanzó al menos el nivel 2 de PISA en Ciencias, frente a aproximadamente 15 % en 2018, lo que representa un aumento cercano a 11 puntos porcentuales.

Al ampliar la comparación hasta 2015, la OCDE determinó que la proporción de estudiantes dominicanos situada por debajo del nivel básico de competencia en Ciencias disminuyó 12 puntos porcentuales.

Ese indicador permite observar una dimensión distinta al simple movimiento del puntaje promedio: una mayor proporción de estudiantes logró superar el umbral que PISA considera necesario para reconocer explicaciones de fenómenos científicos familiares y utilizar datos sencillos para evaluar conclusiones.

La mejora dominicana cobra relevancia dentro del contexto internacional. La OCDE señaló que República Dominicana figura junto con Lituania, Eslovaquia, Turquía, Georgia, Macao, Montenegro, Catar, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay entre los sistemas que elevaron su rendimiento en Ciencias entre 2015 y 2025.

Equidad y estudiantes resilientes

Los resultados también colocan a República Dominicana en una posición favorable en algunos indicadores de equidad.

Los alumnos pertenecientes al 25 % de hogares con mayor nivel socioeconómico superaron en Ciencias a los del 25 % más desfavorecido por 69 puntos. La diferencia es menor que la brecha promedio de 85 puntos registrada entre los países de la OCDE

Además, el 12 % de los estudiantes dominicanos socioeconómicamente desfavorecidos consiguió ubicarse dentro del 25 % de mejor desempeño en Ciencias del propio país. La proporción es exactamente igual al promedio de la OCDE.

PISA denomina a estos estudiantes "académicamente resilientes", debido a que obtienen resultados elevados dentro de su sistema educativo pese a encontrarse entre los grupos con menores condiciones socioeconómicas.

La OCDE encontró, además, que el nivel socioeconómico explica alrededor del 10 % de las diferencias de rendimiento en Ciencias dentro de República Dominicana, frente al 12 % en promedio entre los miembros de la organización. Entre 2015 y 2025, tanto los estudiantes más favorecidos como los más vulnerables mejoraron su desempeño científico en una magnitud similar.

Alto apoyo de los maestros

El 89 % de los estudiantes dominicanos afirmó que sus profesores muestran interés por el aprendizaje de cada alumno durante la mayoría de las clases de Ciencias, muy por encima del promedio de 69 % de la OCDE.

Asimismo, el 83 % señaló que sus maestros continúan explicando hasta que los estudiantes comprenden el contenido, frente al 66 % promedio de la OCDE, y el 86 % dijo recibir ayuda adicional de sus profesores cuando la necesita, comparado con el 73 % entre los países de la organización.

La OCDE concluye que el apoyo docente en las clases de Ciencias mejoró en República Dominicana entre 2015 y 2025.

También se redujo la percepción de falta de profesores. En 2022, el 55 % de los estudiantes estaba matriculado en escuelas cuyos directores consideraban que la escasez de docentes afectaba la capacidad de impartir enseñanza. Para 2025 esa proporción cayó al 33 %, seis puntos por debajo del promedio de la OCDE, situado en 39 %.

Mayor control de los celulares

PISA 2025 también muestra un incremento significativo de las restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas dominicanas.

El 77 % de los estudiantes asistía en 2025 a centros cuyos directores informaron que el uso de celulares estaba prohibido dentro del recinto escolar. En 2022 la proporción era de 55 %.

República Dominicana supera ampliamente el promedio de la OCDE, donde el 49 % de los estudiantes estudia en centros con este tipo de prohibición.

Los datos indican, además, que los estudiantes dominicanos matriculados en centros donde se prohíben los celulares tienen alrededor de 37 % menos probabilidades de reportar distracciones digitales, frente a una reducción promedio del 13 % en la OCDE.

Desafíos todavía importantes

Los avances no significan que República Dominicana haya cerrado su brecha educativa. El país continúa por debajo del promedio de la OCDE en Ciencias, Matemática y Lectura, y la mayoría de los estudiantes todavía no alcanza los niveles mínimos establecidos por PISA.

En Ciencias, el 26 % alcanza al menos el nivel básico, frente al 74 % promedio de la OCDE. En Lectura lo consigue el 23 %, comparado con 69 %, y en Matemática el 9 %, frente al 65 %.

Sin embargo, los resultados de 2025 muestran que Ciencias mantiene una trayectoria distinta: República Dominicana no solo conserva la ganancia obtenida durante la última década, sino que redujo en 12 puntos porcentuales desde 2015 la proporción de estudiantes con bajo desempeño en esa materia.

El Ministerio de Educación informó que utilizará los resultados de PISA y de otras evaluaciones nacionales e internacionales para orientar el proceso de transformación educativa, con énfasis en los aprendizajes y en el aprovechamiento efectivo del tiempo de docencia.

La evolución dominicana ocurre además en un escenario internacional adverso. PISA 2025 encontró que Matemática y Lectura alcanzaron sus promedios más bajos registrados entre los países de la OCDE, mientras Ciencias permaneció relativamente estable. En ese contexto, la organización destacó expresamente a República Dominicana entre los países que consiguieron mejorar su rendimiento científico durante la última década.