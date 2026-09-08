El ocio digital supera al aprendizaje en las escuelas dominicanas, según PISA

Un estudiante utilizando el celular durante una clase. ( ARCHIVO/DL )

Los estudiantes dominicanos pasan más tiempo frente a dispositivos digitales para entretenerse que para realizar actividades de aprendizaje en la escuela. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta de uso frecuente para una parte importante de ellos, según los resultados de PISA 2025.

Los resultados revelan que los estudiantes reportaron utilizar dispositivos digitales 1,3 horas al día en la escuela para actividades de aprendizaje, mientras que destinaron 1,8 horas diarias a actividades de ocio.

Es decir, durante la jornada escolar, los estudiantes pasan media hora más al día utilizando dispositivos para entretenerse que para aprender.

Este uso de la tecnología ocurre en paralelo con la rápida incorporación de la inteligencia artificial a las actividades escolares. El 50 % de los estudiantes dominicanos señaló que utiliza chatbots de IA como apoyo para aprender al menos una vez por semana.

Esta herramienta ya se utiliza para realizar distintas tareas académicas. El 44 % dijo recurrir a chatbots para hacer una investigación preliminar sobre un tema nuevo; el 40 %, para resumir un texto que debía leer; y el 36 %, para redactar textos como parte de sus tareas escolares.

Solo el 9 % manifestó que nunca o casi nunca utilizaba chatbots de IA para ninguna de las tareas escolares examinadas por PISA.

Distracciones en el aula

El amplio uso de dispositivos dentro de las escuelas también está relacionado con las distracciones durante las clases.

El 32 % de los estudiantes dominicanos señaló que sus compañeros se distraen con frecuencia debido al uso de dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias.

La diferencia también se refleja en el rendimiento. Los estudiantes que reportaron distracción digital en estas clases obtuvieron, en promedio, 27 puntos menos en ciencias que aquellos que no la reportaron.

Los datos de PISA muestran, además, que las restricciones al uso de celulares pueden reducir este fenómeno. Los estudiantes de escuelas en las que no está permitido utilizar teléfonos celulares tienen alrededor de un 37 % menos de probabilidades de reportar distracción digital.

En 2025, el 77 % de los estudiantes dominicanos asistía a escuelas con esta prohibición, frente al 55 % registrado en 2022.

Acoso digital entre estudiantes

La creciente presencia de la tecnología también incide en las relaciones entre los estudiantes.

El 6 % de los estudiantes dominicanos reportó que, durante los 12 meses anteriores a la prueba, alguien había publicado en internet información perjudicial o perturbadora sobre ellos sin su consentimiento varias veces al mes o con mayor frecuencia.

Los estudiantes que experimentaron esta situación obtuvieron, en promedio, 30 puntos menos en ciencias que sus compañeros.

En cuanto al acoso escolar en general, el 27 % de los estudiantes reportó haber sido víctima de al menos una forma de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia en 2025.

La prevalencia aumentó entre 2022 y 2025, luego de haber disminuido entre 2018 y 2022.