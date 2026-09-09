Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de politécnico llevan tres semanas sin docencia

El espacio destinado para el contador todavía espera que realicen la conexión por parte de la empresa distribuidora de electricidad. ( DARE COLLADO )

Los estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria que deben recibir clases en las aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula, ubicado en la carretera Jacagua de Villa Mella, próximo a la avenida Jacobo Majluta, llevan tres semanas sin recibir docencia debido a que estos espacios aún no han sido dotados de energía eléctrica.

Los padres explican que las aulas no cuentan con agua ni electricidad, por lo que sus hijos permanecen sin recibir clases desde el inicio del año escolar.

Aunque el transformador eléctrico fue instalado el pasado sábado, todavía no se ha colocado el tendido necesario para llevar la electricidad hasta las aulas, por lo que el problema continúa sin resolverse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-91344-am-2-d674744b.jpeg Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula llevan tres semanas sin docencia. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-91343-am-1-5c1f54e5.jpeg Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula llevan tres semanas sin docencia (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-91344-am-3-f95b647b.jpeg Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula llevan tres semanas sin docencia (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-91343-am-7a31840c.jpeg Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula llevan tres semanas sin docencia (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/whatsapp-image-2026-09-09-at-91345-am-4-c26382a1.jpeg Por falta de tendido eléctrico, estudiantes de aulas móviles del Politécnico Braulia de Paula llevan tres semanas sin docencia (DARE COLLADO) ‹ >

Intervención de las autoridades

Ante esta situación, los padres hacen un llamado al Ministerio de Educación (Minerd) para que intervenga y agilice las labores necesarias para habilitar los espacios y garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a la docencia.

Los padres advierten que, si la situación no es solucionada, prevén reunirse este viernes para exigir una respuesta de las autoridades educativas.

La comunidad educativa expresa preocupación por el tiempo que los estudiantes llevan fuera de las aulas y pide al Minerd tomar cartas en el asunto para evitar que continúen perdiendo clases.