Tras los resultados de las pruebas PISA 2025, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) planteó la necesidad de fortalecer la formación de los maestros, con una mayor inversión en programas de maestría, doctorado y especialización en áreas específicas, además de revisar los métodos de enseñanza.

En una nota de prensa, el gremio señaló que la formación docente debe estar orientada a mejorar dos de las principales debilidades que, a su juicio, reflejan los resultados: la comprensión lectora y el razonamiento lógico.

"Nuestra principal preocupación debe estar en cómo mejoramos la comprensión lectora y el razonamiento lógico. Ahí están dos de nuestras debilidades fundamentales y hacia ahí deben dirigirse las políticas educativas, la formación docente y los recursos", indicó Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP.

La organización magisterial consideró que la discusión sobre PISA no debe reducirse a presentar los resultados como un fracaso, sino que debe convertirse en un desafío para determinar qué está funcionando, qué se debe corregir y cuánto más se debe invertir para garantizar mejores aprendizajes.

Una oportunidad para corregir debilidades

La ADP llamó, además, a evitar tanto el triunfalismo como el tremendismo en la interpretación de los resultados y a asumirlos como una oportunidad para corregir las debilidades estructurales del sistema educativo.

El gremio reconoció que República Dominicana registró un ligero avance respecto de evaluaciones anteriores, aunque advirtió que el país continúa rezagado y enfrenta importantes desafíos para mejorar los aprendizajes.

En ese sentido, de la Rosa destacó como un aspecto positivo la valoración que hacen los estudiantes del trabajo de sus docentes, al reconocer el interés de los maestros por su aprendizaje, su disposición a continuar explicando hasta lograr la comprensión y la ayuda adicional que les brindan cuando la necesitan.

"Es importante que se reconozca el trabajo de nuestros maestros. Hay una buena valoración del estudiantado sobre sus docentes y eso también forma parte de los resultados de PISA; por tanto, no se puede pretender responsabilizar al magisterio de manera exclusiva por las debilidades del sistema", sostuvo.

La ADP señaló que los resultados tampoco sorprenden al gremio, debido a que durante más de cinco años ha reclamado al Ministerio de Educación mejores condiciones de infraestructura, una mayor inversión en recursos y materiales didácticos, así como una revisión de los programas educativos.

El gremio también pidió contextualizar el currículo para que responda a la realidad dominicana y sostuvo que las mejoras en el aprendizaje requieren atender de manera conjunta la formación docente, los métodos de enseñanza, los recursos y las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo.