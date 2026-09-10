Inabima anuncia programa "Vida Saludable" para maestros jubilados y pensionados

El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) informó que se prepara para implementar en 2027 el programa "Vida Saludable", una iniciativa dirigida a maestros jubilados, pensionados y docentes próximos a jubilarse, con el propósito de fortalecer su bienestar integral durante esta nueva etapa de sus vidas.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del Inabima, Franco de los Santos, durante un encuentro de confraternidad con los directivos de la Federación Dominicana de Asociaciones de Maestros Pensionados y Jubilados (Fedamapej), en el que fueron abordados los avances alcanzados por la institución y las perspectivas de ampliación de los programas y servicios destinados al magisterio nacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, "Vida Saludable" tendrá un enfoque preventivo e integral y estará orientado a promover hábitos saludables, actividad física, bienestar emocional, orientación para una transición adecuada hacia el retiro y una mayor integración social de los docentes en esta etapa de sus vidas.

"Nuestra visión es que la responsabilidad del Inabima no termine con el otorgamiento de una jubilación o una pensión. Queremos acompañar al maestro en esta nueva etapa de su vida, ampliando los servicios de salud, bienestar emocional, recreación, integración social y prevención. Quienes entregaron tantos años a la educación dominicana merecen un retiro digno, saludable y acompañado", expresó De los Santos.

El anuncio forma parte de un proceso de fortalecimiento y expansión de los servicios, entre ellos se encuentra el Plan Odontológico, que al asumir de los Santos la dirección presentaba debilidades, específicamente en el área de insumos.

Expansión de servicios

Actualmente, el programa de Odontología Magisterial y sus dependientes opera a plena capacidad y trabaja de manera simultánea en la ampliación de los servicios, el equipamiento y la capacidad instalada para atender a un mayor número de docentes.

También se destacó la expansión del servicio de Turismo Magisterial, que pasó de impactar a unos 600 maestros jubilados a más de 8,000 durante la celebración del "mes del regocijo magisterial", iniciativa orientada a la recreación, integración y bienestar de quienes dedicaron su vida a la educación del país.

Apoyo emocional

La institución dijo que otro de los ejes fortalecidos es el Proyecto de Apoyo Emocional. Según lo informado durante el encuentro, la actual gestión recibió este servicio con apenas una profesional y posteriormente lo amplió hasta contar con un grupo de especialistas.

El programa, además, dejará de ser una iniciativa limitada para convertirse en un servicio permanente con presencia en 15 territorios del país, con el objetivo de acercar la atención a los maestros jubilados y pensionados.

Como parte de esta visión de descentralización, las actuales unidades odontológicas evolucionarán progresivamente hacia Centros de Servicios al Magisterio, incorporando nuevas prestaciones y acercando los servicios del Inabima a sus afiliados. La meta es pasar de los siete centros existentes a 15 durante 2027.

Durante la reunión también se reafirmó el compromiso de mantener un diálogo permanente con las organizaciones representativas de los maestros jubilados, con el propósito de escuchar sus necesidades e incorporar sus aportes al proceso de transformación institucional.