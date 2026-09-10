Tras PISA 2025, Santos Badía pide revisar cómo se invierten los recursos en educación

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, consideró que uno de los principales desafíos del sistema educativo dominicano es mejorar la calidad y pertinencia de la inversión, más que limitarse a aumentar los recursos destinados al sector.

"República Dominicana es uno de los países de América Latina que financieramente más invierte en educación, por encima de muchos países. Pero tenemos que invertir en la calidad y en la pertinencia", afirmó Santos Badía al referirse a los resultados de las pruebas PISA 2025.

"Ya no es un problema financiero, es un tema de calidad. ¿Cómo invertimos?", agregó.

El ministro explicó que esta discusión también debe abarcar la educación superior, en especial la formación de profesionales en áreas que respondan a las necesidades del mercado laboral y a los cambios tecnológicos.

En ese sentido, señaló que el país debe invertir en carreras que puedan garantizar empleos de calidad vinculados a la llamada cuarta revolución industrial.

"Me refiero a todo. La ingeniería, la agricultura, la salud, la investigación científica. En esto trabajaremos como ministerio para garantizar la calidad y la pertinencia", manifestó.

PISA como llamado a mejorar

Santos Badía llamó a leer los resultados de las pruebas PISA 2025 con una "actitud de mejora" y planteó que República Dominicana debe trabajar para acercarse, en las próximas evaluaciones, a los países que ocupan los primeros lugares del continente.

"Necesitamos leer PISA con una actitud de mejora para que en la próxima evaluación estemos entre los países que ocupan los primeros puestos del continente y cerca de ellos", expresó.

El funcionario sostuvo que el desempeño del país en estas evaluaciones debe tomarse como parte del proceso de transformación que necesita el sistema educativo dominicano.

Transformación del sistema educativo

Santos Badía vinculó los resultados educativos con el proceso de transformación que impulsa el Gobierno y afirmó que mejorar la calidad constituye uno de los mandatos recibidos mediante el decreto 309-26, que establecerá una nueva ley de educación y un nuevo currículo para el país.

"Créanme, en el Ministerio de Educación Superior nos aseguramos de que el país mejore día a día la calidad de su sistema educativo", expresó.

El funcionario también mencionó que el país participará en nuevas evaluaciones y señaló que "también ingresaremos a la Organización de las Naciones Más Adelantadas, donde tendremos otras pruebas".

10,000 becas

Como parte de las acciones para preparar a los jóvenes ante las nuevas demandas del mercado laboral, Santos Badía anunció que el próximo lunes 17 pondrá a disposición del presidente de la República 10,000 becas para jóvenes talentosos.

De ese total, 5,000 serán becas nacionales destinadas a jóvenes dominicanos que cursarán carreras en distintas instituciones de educación superior del país.

El ministro sostuvo que la formación de estos jóvenes debe orientarse hacia las necesidades del mundo del conocimiento y las áreas que permitan generar empleos de mayor calidad.

Las declaraciones de Santos Badía se producen luego de que los resultados de PISA 2025 volvieran a colocar sobre la mesa los desafíos que enfrenta República Dominicana para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.