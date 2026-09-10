República Dominicana busca conquistar nuevamente el Récord Guinness de lectura en voz alta por equipos, una marca que actualmente está en manos de Nigeria, con 431 horas, 31 minutos y 25 segundos.

La meta es superar ese registro y establecer una nueva marca de 480 horas de lectura continua.

En la explanada del Ministerio de la Juventud, los cinco participantes avanzan hacia ese objetivo y, la tarde de este jueves, alcanzaron las 240 horas de lectura, con lo que completaron la mitad del desafío a 11 días de haberlo comenzado.

Medidas de supervisión

Pero, ¿qué mecanismos se están utilizando para garantizar que Guinness World Records pueda supervisar, documentar y validar oficialmente el intento de récord?

La encargada de Cooperación Internacional y oficial de cumplimiento de récords Guinness, Mirla Lara, explicó que diariamente se realiza un proceso de registro y verificación de las evidencias para garantizar la trazabilidad de la jornada.

"Diariamente se colecciona material audiovisual, registro de tiempo, bitácoras y testigos independientes que atienden todos los reglamentos de Guinness", dijo.

En una cabina especialmente acondicionada, Abril Sharmin del Rosario Jiménez, de La Romana; Ismael Durán, de San Cristóbal; Maikol Arias, de Monseñor Nouel; Mayuri Vélez, de María Trinidad Sánchez, y Franchesca Minier, de La Vega, todos de 18 años, mantienen una jornada de lectura continua que es documentada de manera permanente.

El espacio cuenta con climatización y reductores de sonido para facilitar la concentración de los participantes. Además, la jornada es transmitida en vivo las 24 horas, lo que permite que los responsables de Guinness World Records en el exterior puedan observar el desarrollo del desafío, además de recibir los reportes diarios enviados desde República Dominicana.

De su lado, la viceministra técnica y de Planificación del Ministerio de la Juventud, Paola Dirocie de la Cruz, manifestó su satisfacción por la iniciativa y agradeció el respaldo recibido durante el desarrollo del reto.

Preparación y apoyo

"Me siento emocionada por todo el apoyo del pueblo dominicano y por esta iniciativa que busca devolverle el récord al país. Lo obtuvimos en el año 2011, fue arrebatado por Nigeria en 2025 y ahora buscamos alcanzar las 480 horas de lectura y volver a traerlo a República Dominicana", afirmó.

Sobre la preparación de los participantes, la viceministra explicó que se trató de un proceso de varios meses que comenzó con la identificación y selección de los perfiles y culminó con el inicio de la jornada el pasado 31 de agosto.

"Para la selección se tomaron en cuenta características como fluidez, entonación, buena dicción y disciplina", señaló.

Asimismo, indicó que los jóvenes recibieron preparación durante cuatro meses antes de iniciar el desafío.

"Los chicos se rotan cada dos horas y en la cabina hay un relevo por si alguno necesita una pausa urgente", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-10-at-64134-pm-636c0c49.jpeg Los participantees recibieron una formación previa. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Aunque el objetivo principal es superar la marca vigente, las autoridades destacan que la iniciativa también busca fomentar el hábito de la lectura entre los jóvenes y promover valores vinculados con la disciplina, la preparación y el desarrollo personal.

"Se busca fomentar la lectura y los buenos valores. Los jóvenes se siguen preparando, pero, sobre todo, queremos que la lectura sea un punto de partida para el desarrollo de sus vidas y que eso se refleje en el país", expresó la viceministra.

Las autoridades invitaron a las familias a acercarse a la explanada del Ministerio de la Juventud para respaldar a los participantes y también seguir la transmisión en vivo durante las 24 horas de la jornada.

El repertorio seleccionado está compuesto por 51 obras y cerca de 14,000 páginas. El 65 % de los títulos corresponde a autores dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-10-at-64137-pm-f614b025.jpeg La actividad ha recibido el respaldo del públlico. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El recorrido comenzó con Hay un país en el mundo, de Pedro Mir, acompañado de la lectura de la Constitución de la República Dominicana y la Ley General de Juventud 49-00. La organización prevé superar la marca vigente durante la lectura de Cuando amaban las tierras comuneras, mientras que el cierre del recorrido literario está previsto con Al filo de la dominicanidad, de Andrés L. Mateo.

Restan 10 días para completar el desafío. Mientras el cronómetro continúa avanzando, cinco jóvenes buscan superar la marca vigente y devolver a República Dominicana un récord que ya había conquistó en 2011.