Más de 120,000 jóvenes cursan actualmente el bachillerato en la modalidad Técnico Profesional en República Dominicana, informó este sábado el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien defendió esta formación como una vía para ampliar las oportunidades de los estudiantes y responder a las necesidades del mercado laboral.

De Camps ofreció el dato durante la septuagésima sexta graduación del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil), en Dajabón, donde 180 jóvenes recibieron sus títulos en distintas áreas de la Educación Técnico Profesional.

El ministro sostuvo que esta modalidad permite a los estudiantes contar con herramientas para incorporarse al mercado laboral, continuar su formación universitaria o desarrollar sus propios emprendimientos.

"Esa libertad también consiste en haberse preparado para tener las opciones entre las cuales escoger: continuar a la universidad, incorporarse a las empresas, emprender propiamente, ayudar a las familias, crecer aquí o salir a explorar otros horizontes", expresó.

Formación técnica y mercado laboral

De Camps planteó que uno de los retos del sistema educativo es lograr que la formación técnica esté cada vez más vinculada con las necesidades de las comunidades y con las transformaciones que experimenta el mundo laboral.

En ese sentido, consideró necesario que los politécnicos mantengan una relación más estrecha con la realidad productiva de cada territorio y que sus programas incorporen las nuevas tecnologías.

"Que nuestros politécnicos dialoguen con la realidad productiva de sus comunidades, que la formación incorpore las nuevas tecnologías y que aquello que un joven aprende en un taller tenga relación con las oportunidades que existen y con las que podamos crear en cada territorio", manifestó.

El funcionario afirmó que el mundo laboral está cambiando constantemente, por lo que la educación debe prepararse para esos cambios y no limitarse a reaccionar cuando ya se han producido.

"La educación tiene que ayudarnos a anticiparnos a esos cambios, no simplemente a reaccionar cuando ya ocurrieron", dijo.

Graduación en Itesil

Durante el acto de graduación del Itesil, 180 jóvenes recibieron títulos en las áreas de Agronomía, Enfermería, Informática, Ebanistería, Electricidad, Mecanizado, Alimentos, Veterinaria y Refrigeración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-22740-pm-f8fdcb14.jpeg Estudiantes durante laseptuagésima sexta graduación del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (Itesil), en Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

El ministro destacó el esfuerzo realizado por los graduandos durante su proceso de formación y los exhortó a aprovechar las capacidades adquiridas para continuar desarrollándose profesionalmente.

"Si hoy se están graduando fue porque se esforzaron, fueron constantes y, sobre todo, porque creyeron en lo que podían alcanzar", expresó.

De Camps también reconoció el acompañamiento de los familiares y docentes de los estudiantes durante su proceso de formación.

El ministro de Educación reiteró que la apuesta por la Educación Técnico Profesional busca convertir los conocimientos adquiridos por los jóvenes en capacidades que puedan utilizar para producir, innovar, emprender y responder a las demandas de sus comunidades.