Pucmm celebra graduación y llama a actuar sin "ciclos políticos" frente a resultados de PISA

Rossanna Figueroa, jefa de Redacción de Diario Libre recibe su diploma como doctora en Estudios del Español: lingüística y literatura. ( DIARIO LIBRE )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebró este sábado la graduación número 79 de su campus Santo Domingo, entregando 953 profesionales y haciendo un llamado a establecer políticas educativas que se sostengan más allá de "ciclos políticos".

Este llamado lo hace frente a los datos más recientes arrojados para República Dominicana del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025.

"Transformar la educación no significa desconocer todo lo construido ni comenzar de nuevo cada vez que cambia una gestión. Significa aprender de la experiencia, preservar los avances, corregir las debilidades y establecer políticas públicas que puedan sostenerse más allá de los ciclos políticos. Significa poner los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes en el centro de todas las decisiones", advirtió el reverendo padre doctor Secilio Espinal, rector de la Pucmm, al referirse a los desafíos de desempeño de los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.

"PISA nos recuerda que ampliar el acceso y aumentar la inversión, aunque resultan indispensables, no son suficientes si los estudiantes no alcanzan los aprendizajes que necesitan para comprender, razonar, crear, convivir y participar plenamente en la sociedad", resaltó Espinal.

Nuevos profesionales reciben un llamado a vivir con valores humanos

Los recién egresados, además, fueron convocados a actuar con humanidad, en medio del auge de la Inteligencia Artificial. "No permitan que los avances tecnológicos debiliten su capacidad de escuchar, encontrarse, dialogar, caminar juntos y estar atentos a las necesidades de los demás", agregó el rector.

En esta graduación, el 70 % (670) son nuevos profesionales de grado, mientras que el 30 % (283) culminan especialidades de postgrado. Además, dominan las mujeres egresadas con el 58 % (551), mientras que los hombres representan el 42 % (402). En total, la universidad tiene ya 106,703 egresados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-43848-pm-1-f57644aa.jpeg Rector de la PUCMM el doctor Secilio Espinal Espinal (FOTO CEDIDA POR LA PUCMM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-43849-pm-1-9d357cd5.jpeg Parte de los nuevos profesionales graduados (FOTO CEDIDA POR LA PUCMM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-43848-pm-da078c86.jpeg Parte de los nuevos profesionales graduados (FOTO CEDIDA POR LA PUCMM) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-43849-pm-a7fb3b93.jpeg Parte de los nuevos profesionales graduados (FOTO CEDIDA POR LA PUCMM) ‹ >

El 72 % (689) de los graduados pertenecen a programas académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. La invocación al Señor estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Faustino Burgos Brisman.

"Les invito a rechazar en sus vidas propuestas indecorosas que les propongan el mundo", dijo el obispo y, además, les invitó a construir una patria nueva, donde la fraternidad, la solidaridad y el amor hacia los demás sean pilares que enarbolen sus vidas de profesionales.

Jefa de redacción de Diario Libre

Entre los graduandos se encontraba la periodista Rossanna Figueroa Vidal, jefa de Redacción de cierre de Diario Libre, quien recibió el titulo de doctora en Estudios del Español: lingüística y literatura.

La graduada de honor, Carolina Bencosme Gómez, ingeniera en Ciencias de la Computación, agradeció en nombre de sus compañeros de graduación a quienes le acompañaron en este camino académico: Dios, familiares, amigos, maestros, compañeros, personal administrativo, de limpieza, seguridad y tecnología, que sostienen día tras día esta universidad.

Les recordó que el título recibido no es solo una evidencia del conocimiento, también debe ser un compromiso de servicio a los demás. "A partir de hoy nos corresponde ejercer con ética, pensar críticamente, aportar soluciones y utilizar nuestras capacidades para contribuir a una sociedad mejor", dijo Bencosme Gómez.

"Que nuestros títulos nunca sean más grandes que nuestra humanidad. Que alcancemos grandes posiciones, pero que nunca perdamos la bondad ni la capacidad de mirar con respeto a quienes caminan a nuestro lado", apuntó. En esta ceremonia, salió la primera cohorte del técnico superior en Ciberseguridad.

En esta graduación cinco profesionales se graduaron con el grado académico de doctor. Edwin Rafael Espinal Hernández, Luis Antonio Sousa Duvergé y Miguelina Ureña Núñez recibieron el título de doctor en Derecho y Roberto Martínez de los Santos se graduó como doctor en Historia del Caribe.

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