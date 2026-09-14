PISA: los estudiantes ricos de RD superan por hasta 71 puntos a los pobres

Alumnos enfrascados en sus clases. ( DIARIO LIBRE / SAMIR MATEO )

La posición socioeconómica de una familia marca una diferencia considerable en el desempeño educativo de los adolescentes dominicanos: entre el 25 % de los estudiantes más favorecidos y el 25 % más desfavorecido existe una brecha de 71 puntos en lectura, 69 en ciencias y 53 en matemáticas, según los resultados de PISA 2025.

La distancia más amplia aparece en lectura. Los alumnos pertenecientes al cuarto socioeconómico inferior obtuvieron 322 puntos, mientras los del cuarto superior llegaron a 393, una diferencia de 70.7 puntos.

En ciencias ocurre algo similar: los estudiantes más desfavorecidos promediaron 338 puntos, frente a 406 entre los más acomodados, para una diferencia de 68.5 puntos.

En matemáticas, los resultados fueron de 319 y 373 puntos, respectivamente, una separación de 53.4 puntos.

Los datos muestran así una relación clara entre condiciones económicas, sociales y culturales y aprendizaje dentro de República Dominicana. PISA no mide únicamente los ingresos familiares: su índice ESCS combina variables como la educación y ocupación de los padres y los recursos disponibles en el hogar para ordenar a los estudiantes según su condición socioeconómica.

Para estas comparaciones nacionales, la OCDE divide a los adolescentes dominicanos en cuatro grupos iguales. El 25 % con menor puntuación en ese índice es considerado socioeconómicamente desfavorecido y el 25 % superior, favorecido.

Casi nueve de cada diez pobres no alcanzan el nivel básico en ciencias

La diferencia se vuelve todavía más visible cuando se abandona el promedio y se observa cuántos estudiantes consiguen las competencias mínimas que PISA considera necesarias.

En ciencias, 86.9 % de los estudiantes del cuarto socioeconómico inferior quedó por debajo del nivel 2, considerado por PISA como el umbral básico de competencia.

Entre los estudiantes del 25 % más favorecido, esa proporción baja considerablemente, pero sigue siendo elevada: 50.2 % tampoco alcanzó el nivel básico.

Esto significa que la ventaja socioeconómica reduce en casi 37 puntos porcentuales la probabilidad de pertenecer al grupo de bajo desempeño, pero aun entre los jóvenes dominicanos de mejores condiciones económicas uno de cada dos no alcanza las competencias científicas básicas evaluadas por PISA.

El promedio general dominicano en ciencias fue de 361 puntos y el 74.1 % de todos los estudiantes quedó debajo del nivel 2. La OCDE confirmó además que los estudiantes socioeconómicamente favorecidos del país superaron a los desfavorecidos por aproximadamente 69 puntos.

En matemáticas, ser acomodado no elimina el rezago

Matemáticas ofrece una de las imágenes más severas del problema.

Entre el cuarto socioeconómico más desfavorecido, 97.4 % de los alumnos quedó por debajo del nivel 2.

La situación mejora entre el segmento socioeconómico superior, pero no hasta el punto de revertir el problema: 76.8 % de los estudiantes más favorecidos también fue clasificado como de bajo desempeño.

En otras palabras, la distancia económica importa, los acomodados obtienen 53 puntos más, pero tres de cada cuatro adolescentes del grupo socioeconómico superior continúan sin alcanzar el estándar mínimo en matemáticas.

El problema coincide con el resultado general del país: República Dominicana obtuvo apenas 339 puntos de promedio y 90.6 % de sus estudiantes fueron considerados de bajo rendimiento matemático, una de las proporciones más altas entre los países y economías participantes.

La brecha educativa entre estudiantes acomodados y pobres en RD Resultados de PISA 2025 entre el 25 % de estudiantes con mayor nivel socioeconómico y el 25 % con menor nivel socioeconómico. 25 % más favorecido 25 % más desfavorecido Lectura Brecha: 71 puntos Más favorecidos 393 Más pobres 322 Ciencias Brecha: 69 puntos Más favorecidos 406 Más pobres 338 Matemáticas Brecha: 53 puntos Más favorecidos 373 Más pobres 319 0 Puntos PISA 500 La mayor brecha aparece en lectura. Los estudiantes del 25 % socioeconómicamente más favorecido obtienen 71 puntos más que los del 25 % más desfavorecido. En ciencias la distancia es de 69 puntos y en matemáticas, de 53. Fuente: PISA 2025 / OCDE. Índice de estatus económico, social y cultural (ESCS). Elaboración: Diario Libre.

La lectura muestra la mayor distancia entre ambos extremos

En lectura, la diferencia entre los grupos socioeconómicos alcanza 70.7 puntos, la mayor entre las tres asignaturas tradicionales evaluadas.

El 89.5 % de los estudiantes desfavorecidos quedó por debajo del nivel básico.

Entre los más favorecidos la proporción desciende a 55.4 %.

La condición socioeconómica representa así una diferencia de aproximadamente 34 puntos porcentuales en la proporción de estudiantes que no alcanza el nivel mínimo.

Pero nuevamente aparece el mismo fenómeno: incluso dentro del cuarto más privilegiado de la población estudiantil dominicana, más de la mitad presenta bajo desempeño lector.

La brecha no significa que los estudiantes ricos estén obteniendo buenos resultados

Una lectura aislada de los 53, 69 y 71 puntos podría llevar a concluir que República Dominicana tiene simplemente dos sistemas educativos: uno de buenos resultados para los sectores acomodados y otro muy rezagado para los pobres.

Los datos no muestran exactamente eso.

Los estudiantes favorecidos obtienen resultados claramente mejores dentro del país, pero sus puntuaciones absolutas continúan siendo bajas.

La diferencia es especialmente evidente en matemáticas: 97 % de bajo desempeño entre los desfavorecidos frente a 77 % entre los favorecidos. La ventaja existe y es amplia, pero el problema educativo alcanza a ambos extremos sociales.

En ciencias, incluso el grupo superior registra 406 puntos, mientras el promedio general de la OCDE es 482.

En lectura, los acomodados dominicanos llegan a 393 puntos frente a un promedio nacional de 346, pero todavía quedan lejos del promedio de 461 registrado entre los países de la OCDE.

En matemáticas ocurre algo semejante: 373 puntos entre el cuarto más favorecido frente a 319 entre el inferior, pero ambos grupos permanecen por debajo del promedio OCDE de 463 puntos.

La desigualdad explica una parte del problema, no todo

PISA estima que el estatus socioeconómico explica alrededor de 10.4 % de las diferencias en rendimiento científico entre los estudiantes dominicanos, ligeramente por debajo del promedio de 11.6 % de la OCDE.

Eso significa que la situación económica familiar está asociada al desempeño, pero no basta por sí sola para explicar los bajos resultados del país.

La propia comparación entre los dos extremos ayuda a verlo.

Un adolescente dominicano perteneciente al cuarto superior obtiene alrededor de 69 puntos más en ciencias que otro del cuarto inferior. Sin embargo, la mitad de los favorecidos continúa debajo del nivel básico.

En matemáticas, pese a una ventaja de 53 puntos sobre los pobres, más de tres cuartas partes de los acomodados siguen siendo estudiantes de bajo desempeño.

Y en lectura, pese a una distancia de 71 puntos, más de la mitad del grupo superior tampoco llega al nivel mínimo.

Los resultados de PISA muestran, por tanto, dos problemas simultáneos: la condición socioeconómica abre una brecha educativa considerable dentro de República Dominicana, pero el bajo desempeño no termina al subir en la escala social.

Los pobres obtienen resultados considerablemente peores.

Pero los acomodados tampoco escapan al problema educativo dominicano.