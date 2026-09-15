Un plato de moro de habichuelas negras acompañado de sardinas en un centro educativo en la provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

¿Qué están comiendo los estudiantes de las escuelas públicas y cómo está llegando el servicio de alimentación escolar? Un extenso recorrido realizado por periodistas de Diario Libre en centros educativos del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, La Altagracia, Santiago y Barahona.

El menú que deben recibir los estudiantes

El menú establecido por el Inabie para la tercera semana del año escolar, durante la cual se realizó el recorrido, contempló pastas con fajitas de pollo en salsa de tómate natural, moro de habichuelas negras con albóndigas de sardina, mangú con masa de res, cebolla y pimentones, arroz blanco con habichuelas rojas y sancocho de habichuelas con muslo de pollo, además de ensaladas y frutas.

Aunque la programación es nacional, pueden producirse variaciones puntuales en algunos componentes, de acuerdo con la disponibilidad de productos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/09092026-escuela-basica-maria-t-sanchez-dare-collado6-2749f277.jpg El almuerzo que se sirvió el miércoles de la tercera semana escolar en la escuela María Trinidad Sánchez en SDN. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/09092026-escuela-basica-maria-t-sanchez-dare-collado-edc31fe2.jpg Los guineos maduros que son incluidos en el menú escolar. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/09092026-centro-educativo-manolo-de-la-cruz-dare-collado3-e5ed285d.jpg El menú establecido por el Inabie para la tercera semana del año escolar. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/09092026-escuela-basica-maranon-i-dare-collado2-5048972a.jpg El pan que se sirve de desayuno. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/09092026-escuela-basica-maria-t-sanchez-dare-collado4-d9eadd8d.jpg LA leche que se almacena para una semana de desayuno escolar. (DARE COLLADO) ‹ >

En Santo Domingo el menú llegó a los centros visitados

Durante el recorrido por la escuela República de Costa Rica, en Los Ríos en el Distrito Nacional; Marañón I; la escuela Eugenio María de Hostos; la escuela Omar de León; la escuela Miguelina Frías y la escuela María Trinidad Sánchez, en Santo Domingo Norte, los representantes de los planteles aseguraron que las raciones recibidas corresponden al menú establecido.

En la escuela María Trinidad Sánchez, la directora Rosa Iris Salas afirmó que la comida llega completa y ha tenido buena aceptación entre la comunidad educativa.

En Marañón I, la psicóloga María Teresa Hernández explicó que cuando un suplidor no dispone de algún producto contemplado en el menú, lo comunica al Inabie y la información es remitida al centro.

En Higüey se cumple el menú, pero la aceptación divide a los estudiantes

En Higüey, el recorrido incluyó la Escuela Primaria Pedro Mir, el Centro Educativo Hermanos Trejo, la Escuela Hermanas Mirabal, el Liceo Antonio Desí, la Escuela El Llano y un liceo. Durante martes y miércoles se observó la llegada a tiempo y distribución de las raciones correspondientes al menú.

En algunos centros hubo diferencias en los vegetales de las ensaladas, pero los platos principales coincidieron con la programación. Sin embargo, algunos estudiantes dijeron que no consumen determinadas comidas y que prefieren llevar alimentos desde sus hogares o esperar hasta regresar a casa.

En Verón-Punta Cana, el Centro Educativo El Cuya también informó que el almuerzo escolar está llegando con calidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-09-at-33821-pm-b1d010aa.jpeg Almuerzo servido en una escuela de Higüey el martes de la tercera semana escolar. (CEDIDA A DL.)

Santiago recibe las raciones programadas

En Santiago, periodistas de Diario Libre visitaron el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, en Los Jardines Metropolitanos; la Escuela Experimental Emilio Prud´Homme, en el centro de la ciudad; la Escuela Villa Progreso y el Liceo Juan Bosch, ambos en La Herradura.

En estos centros se comprobó que los alimentos entregados correspondían al menú programado para la semana, incluidos los platos principales y sus acompañamientos.

No obstante, en la escuela Experimental Emilio Prud´Homme la dirección informó que no ha estado llegando la leche correspondiente al desayuno escolar. Según explicaron, el Inabie comunicó al plantel que se han presentado inconvenientes con el suplidor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-14-at-72010-am-1-0420f76e.jpeg Escuela Juan Bosch. (ANEUDY TAVÁREZ)

Barahona: estudiantes son despachados al mediodía por falta de almuerzo

El panorama de cumplimiento de detuvo en Barahona. Donde la falta del servicio de alimentación escolar está afectando la jornada educativa en algunos centros. En la escuela Nuevo Jardín, cientos de estudiantes están siendo despachados al mediodía, pese a que el plantel funciona bajo jornada escolar extendida.

El director, Nazario Peña, aseguró que el servicio no se ha ofrecido desde el inicio del año escolar y atribuyó las dificultades a problemas con el suplidor.

Según explicó, entre las situaciones registradas anteriormente figuran alimentos que llegaban fuera de horario y productos cuya preparación o calidad no cumplía con lo esperado.

Padres reclaman intervención

Jonathan Urbáez, presidente de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Apmae), sostuvo que los estudiantes son los principales afectados. Explicó que las familias autorizaron temporalmente que las clases terminen al mediodía porque consideran inadecuado mantener a los alumnos hasta las 4:00 de la tarde sin garantizarles alimentación.

Los padres reclaman al Inabie intervenir para restablecer la jornada escolar extendida.

Cristo Rey también reduce su jornada

Los estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario del Politécnico Salesiano Cristo Rey también están recibiendo docencia hasta el mediodía por inconvenientes relacionados con el servicio de almuerzo.

Desde el centro se informó que las familias fueron notificadas de que la medida se mantendría durante esta semana y que se esperaba normalizar el horario a partir del 14 de septiembre.

También hay quejas por la calidad de algunos productos. En la escuela primaria y secundaria Profesor Virgilio Peláez, de Villa Estela, el desayuno y el almuerzo continúan llegando, aunque representantes de los padres han planteado quejas sobre algunos productos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-10-at-22356-pm-1-d2768be6.jpeg Escuela primaria y secundaria Profesor Virgilio Peláez, en Barahona. (OMAR MEDINA)

Midred García, vicepresidenta de la Apmae, explicó que inicialmente recibían bizcochos crudos y de baja calidad, una situación que, según dijo, mejoró después de presentar las quejas. También señaló inconvenientes con algunos alimentos, aunque afirmó que el almuerzo está llegando a tiempo y que hasta el momento no se han registrado casos de intoxicación.

En otro centro educativo de Barahona, la directora Ángel Mieses informó que el desayuno y el almuerzo llegan regularmente y, en términos generales, conforme al menú. La principal dificultad señalada fue la poca variedad de las frutas.

El Inabie anuncia supervisión en Barahona

Ante las denuncias registradas en Barahona, el Inabie informó que el equipo de calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) está dando seguimiento a la situación presentada en algunos centros de esa provincia.

La institución anunció además una jornada de supervisión y aseguró que adoptará las medidas necesarias, en coordinación con las direcciones de los centros educativos, para garantizar que los estudiantes reciban sus alimentos.

Yari Tapia Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.