Consejo Nacional de Educación abordará resultados de PISA 2025 y presupuesto

Los miembros del Consejo Nacional de Educación (CNE) durante una sesión ordinaria. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINERD )

Los miembros del Consejo Nacional de Educación (CNE) celebrarán el próximo 22 de septiembre su tercera sesión ordinaria, en la que conocerán informaciones relativas al presupuesto del Ministerio de Educación y analizarán los resultados de la prueba PISA 2025, con miras a determinar acciones que requiere el sistema educativo.

La sesión está pautada para las 10:00 de la mañana en el salón Ercilia Pepin, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), donde se abordarán los temas establecidos en la agenda del organismo.

A través de una nota de prensa, la institución informó que durante la sesión también serán analizados los resultados obtenidos por el país en PISA 2025 y sus implicaciones para el sistema educativo, con especial atención al currículo escolar.

En ese contexto, el CNE conocerá las evidencias arrojadas por la evaluación internacional para identificar los ajustes que correspondan y orientar las decisiones dirigidas a mejorar los resultados educativos.

Los resultados

Los resultados de PISA 2025 mantienen una señal de alerta para el sistema educativo dominicano. El 9 % de los estudiantes de 15 años alcanza al menos el nivel básico de competencia en matemáticas, mientras que la proporción llega al 23 % en lectura y al 26 % en ciencias.

La evaluación también refleja retrocesos en indicadores relacionados con la actitud frente al aprendizaje. Entre 2022 y 2025 disminuyó la proporción de estudiantes que declaró sentir curiosidad por distintos temas y también la de quienes aseguran esforzarse más cuando una tarea se vuelve difícil.

El acompañamiento familiar también registró una disminución. En 2022, el 65 % de los estudiantes decía que sus padres o tutores les preguntaban semanalmente qué habían hecho en la escuela; en 2025, la proporción bajó al 49 %. Asimismo, quienes conversaban con sus familias sobre problemas escolares pasaron del 56 % al 37 %.