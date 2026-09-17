Redes sociales cambian el consumo de noticias y la credibilidad gana valor en medios tradicionales

De izquierda a derecha, el maestro de Comunicaciones Manuel Rodríguez; el fundador y director del periódico El Dinero, Jairo Severino; el director de la Escuela de Filosofía, William Mejía; y el analista de Social Media, Pavel De Camps Vargas. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

El crecimiento de las redes sociales como vía de acceso a las noticias, combinado con la caída de la confianza en los medios de comunicación, plantea la necesidad de rediseñar la formación universitaria de los periodistas y adaptarla a un ecosistema dominado por los videos, el streaming, los creadores de contenido y la inteligencia artificial.

Esta fue una de las principales conclusiones del panel "Tendencias en el consumo de noticias: una mirada más allá de los números", organizado por las escuelas de Comunicación Social y Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a partir de los resultados del Digital News Report 2026, del Reuters Institute.

El estudio, realizado entre unas 100,000 personas de 48 países, establece que el 54 % de los consultados accede a las noticias mediante las redes sociales, por encima del 52 % que utiliza la televisión.

Los datos fueron presentados como referencia para analizar los cambios en el consumo informativo y determinar las competencias que requieren los futuros profesionales de la comunicación. República Dominicana no está incluida entre los países estudiados, pero durante el encuentro se expusieron estadísticas locales que reflejan tendencias similares.

La credibilidad, en su nivel más bajo

El profesor de Comunicación Social Manuel Rodríguez indicó que la confianza en las noticias se encuentra en uno de sus niveles más bajos, con un promedio cercano al 32 % entre los países estudiados. En algunos mercados, señaló, apenas el 16 % de la población cree en las informaciones difundidas por los medios.

Rodríguez explicó que la televisión, utilizada como fuente de noticias por el 64 % de las personas en 2021, descendió al 52 % en 2026. El consumo de periódicos impresos también se redujo al 16 %, mientras que el 56 % de los jóvenes consultados nunca ha leído uno.

La brecha generacional es más evidente entre las personas de 18 a 24 años: el 52 % de ese grupo busca noticias en las redes sociales y solo el 18 % recurre a la televisión. Entre los adultos, en cambio, el consumo televisivo alcanza el 47 %.

A juicio de Rodríguez, estos cambios demandan una revisión de los programas académicos, debido a que los estudiantes todavía son formados principalmente bajo los esquemas tradicionales de prensa escrita, radio y televisión, pero encuentran un escenario diferente cuando ingresan al mercado laboral.

"Tenemos que ir repensando cómo formamos a los nuevos profesionales", expresó el docente.

El escenario dominicano

El analista digital Pavel De Camps presentó datos sobre República Dominicana, donde la penetración de internet alcanza el 89 % y entre siete y nueve millones de personas consumen mensualmente información producida por unos 100 medios monitoreados.

TikTok cuenta con alrededor de 7.3 millones de usuarios dominicanos, de los cuales 4,455,078 consumen contenidos noticiosos. La cifra equivale al 60.97 % de los usuarios locales de la plataforma y supera los 3.7 millones que visitan mensualmente los periódicos digitales, según los datos expuestos.

El 71 % de los usuarios dominicanos de TikTok tiene entre 18 y 34 años y permanece un promedio de 76 minutos diarios en la plataforma.

El streaming también ha ganado espacio frente a la televisión convencional. Entre los medios dominicanos que transmiten por YouTube, los televisores inteligentes se han convertido en el principal dispositivo de acceso. El 50 % de los usuarios observa las transmisiones completas y la otra mitad busca contenidos específicos.

De Camps señaló, además, que los creadores independientes compiten por la atención de las audiencias con los medios tradicionales. El informe internacional establece que el 27 % de la población busca noticias producidas por creadores de contenido, proporción que alcanza el 46 % en algunos mercados.

Más tecnología, pero también verificación

Aunque las plataformas han ganado terreno, De Camps sostuvo que las marcas periodísticas tradicionales todavía mantienen una ventaja en materia de confianza. Según su exposición, estas registran niveles de credibilidad de entre 50 % y 60 %, frente al 22 % atribuido a las redes sociales y al 20 % de la inteligencia artificial.

El analista consideró que la formación periodística debe incluir el dominio de videos verticales, redes sociales, streaming, herramientas de inteligencia artificial, análisis de audiencias y verificación de contenidos. No obstante, insistió en que las nuevas competencias tecnológicas deben estar acompañadas de ética y rigor.

"Ya esta era no es la era de la primicia, sino de la certeza y de la validación de información", manifestó.

El director y fundador del periódico El Dinero, Jairon Severino, también planteó la necesidad de actualizar el programa de estudios de Comunicación Social para responder a un periodismo multimedia. Señaló que los egresados no solo deben saber redactar, sino también editar videos, jerarquizar contenidos y trabajar en distintos formatos.

Desde la perspectiva filosófica, William Mejía sostuvo que el reto del periodismo no consiste simplemente en producir más noticias, sino en garantizar que la información pueda ser verificada, comprendida y examinada críticamente.

"Sin verdad, la información pierde su fundamento. Sin ética, el periodismo pierde su responsabilidad pública", afirmó.